Первые заморозки, град и ледяная крупа обрушились на Нижегородскую область

В Керженском заповеднике выпали осадки в виде ледяной крупы. Фото: сайт ГБУ «Государственный заповедник «Керженский».

На территории Нижегородской области впервые были зафиксированы первые заморозки. Аномальное похолодание пришло в Выксу, здесь на днях температура воздуха опустилась до -0,9°C. Об этом в Instagram сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако одними заморозками дело не ограничилось и вскоре стало известно, что в разных районах области прошёл град и выпала ледяная крупа. В некоторых местах заряды были такие мощные, что местные спутали слой льда со снегом.

Через час осадки растаяли. Фото: сайт ГБУ «Государственный заповедник «Керженский».

Нижегородка Ирина Мельцаева опубликовала в социальных сетях видео с перекрёстка «Кулебаки — Выкса — Навашино», где утром 6 сентября обнаружила белоснежное природное явление.

Местные спутали слой льда со снегом. Фото: Ирина Мельцаева (@imeltsaeva).

Тем временем в 11 утра 6 сентября в Керженском заповеднике можно было наблюдать ледяную крупу на территории интерактивной площадки около экоцентра. Уже через час необычные осадки растаяли.

- Вывод: у нас тут северные не только олени, но и погода, - написали в соцсетях сотрудники.

Ледяная крупа на территории интерактивной площадки около экоцентра. Фото: сайт ГБУ «Государственный заповедник «Керженский».

Ранее синоптики предупреждали, что угроза заморозков возможна на второй неделе сентября, которая продлится с 6 по 12 число.

- Понижение температур ниже 0 °С будут при прояснениях и в низких местах, - рассказала пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева. - Осложниться ситуация и тем, что атмосферное давление будет расти, придут северо-западные ветры.

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