ВИЧ против мифов!

Андрей Амиров, социолог.

ВИЧ-инфекция известна миру уже сорок лет, и сегодня ВИЧ, пожалуй, самый изученный вирус на Земле.

За эти годы была создана действенная терапия и вирус научились контролировать. Сегодня люди, живущие с ВИЧ, ведут обычный образ жизни, не теряя ни в ее качестве, ни в продолжительности. Но мифы и стереотипы, возникшие на заре эпидемии, когда эта болезнь действительно была смертельной, живы и сейчас, когда всем доступна эффективная терапия, делающее это заболевание хроническим, но не летальным.

Чаще всего мифы и иррациональные фобии являются следствием распространения поверхностных и устаревших «знаний», сплетен и несостоятельных теорий заговоров.

Какие мифа наиболее живучи?

Самый распространенный миф состоит в том, что ВИЧ равен СПИД, а заражение неминуемо приводит к скорой смерти.

На самом деле, уже почти четверть века существуют эффективные противовирусные препараты, которые успешно подавляют вирусную активность в организме. При своевременном начале лечения ВИЧ не оказывает существенного влияния на здоровье человека. Человек, принимающий терапию, может практически со стопроцентной гарантией иметь здоровых детей, работать и отдыхать также, как все. Таблетки рассчитаны на прием в течение всей жизни и не имеют серьезных противопоказаний. Фредди Меркьюри мог бы записывать альбомы до сих пор, если бы заразился ВИЧ на пять лет позже.

Еще один устойчивый стереотип, который появился на заре эпидемии, звучит так: «ВИЧ болеют только маргиналы, наркоманы, бомжи, проститутки. А раз я не такой, не веду беспорядочный половой образ жизни, значит с ВИЧ никогда не столкнусь».

В действительности самый распространенный путь передачи ВИЧ – незащищенные половые гетеросексуальные контакты, значит риск есть у каждого, кто имел хотя бы один незащищенный половой контакт с партнером, чей ВИЧ-статус неизвестен. ВИЧ-инфекция годами может не иметь специфических внешних признаков, поэтому нельзя наверняка знать, болен человек или нет.

Ещё одна группа заблуждений связана с рисками передачи ВИЧ в быту и приобщении в повседневной жизни.

Если бы ВИЧ так легко передавался при укусах насекомых, при пользовании общей посуды, при объятии и поцелуях, то количество инфицированных было бы в тысячи раз больше, чем есть сейчас.

Часто можно встретиться со слухами о том, что кто-то разбрасывает иглы с кровью в транспорте, магазинах, кинотеатрах и заражают тем самым невинных людей.

Такие городские страшилки про зараженные шприцы появились еще задолго до распространения ВИЧ, и в то время касались других болезней. На самом деле нет ни одного подтвержденного случая передачи ВИЧ таким способом.

Кажется, что такие мифы происходят от незнания и никому не вредят. Но на самом деле любые заблуждения приводят к ошибочным действиями, дискриминационному поведению, формирует необоснованные страхи. Мешают людям заботится о своем здоровье и сдавать анализы на ВИЧ так же спокойно, как и другие анализы. Именно живучесть мифов является благоприятной почвой для появления сомнений в эффективности лечения.

Лучший способ сформировать актуальный взгляд на ВИЧ – это искоренять мифы и заблуждения о болезни в современном обществе! Заботьтесь о своем здоровье и регулярно сдавайте анализы.