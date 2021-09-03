Серебро из Уфы

Слесарь-инструментальщик цеха №65 АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Евгений Филатов занял второе место во всероссийском отраслевом конкурсе профессионального мастерства среди работников предприятий, входящих в состав Профавиа.

Высокий результат достигнут благодаря тщательной подготовке. Не обошлось и без удачи, которая сопутствовала Евгению на конкурсе.

Мероприятие проходило с 24 по 27 августа в Уфе на базе ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Накануне там открылся новый производственно-учебный центр, где и развернулась борьба между специалистами. 55 рабочих 30 авиационных предприятий России соревновались в номинациях «токарь», «фрезеровщик» и «слесарь механосборочных работ». Организаторами конкурса выступили Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности, Минпромторг России, Министерство труда и соцзащиты РФ и Союз машиностроителей России.

Своих участников в Уфу направили ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты России», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Технодинамика», АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» и ряд предприятий, не входящих в интегрированные структуры. Честь АО «АПЗ» защищали токарь Сергей Голышев, фрезеровщик Дмитрий Егоров и слесарь-инструментальщик Евгений Филатов.

– В центре было красиво, аккуратно, чисто, оборудование новое, современное, – поделился впечатлениями Евгений Филатов. – К профессии слесаря МСР на конкурсе подошли широко, предложив в практической части задание не по опиловке деталей, а по сборке электродвигателя с гибкой муфтой и ременной передачей. Справился благодаря опыту, полученному на заводе, свежим теоретическим знаниям недавно оконченного вуза и увлечению автомобилями.

Подготовиться приборостроителям к поездке в Уфу помог начальник цеха №65 Александр Марин и ведущий инженер-технолог Алексей Рогов, бессменный куратор сотрудников АПЗ, которые принимают участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Наставники и участники всероссийского соревнования получили денежные премии.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина