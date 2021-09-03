Пландинских стипендиатов стало больше

1 сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, генеральный директор АО «АПЗ» Андрей Капустин вручил шести студентам Арзамасского коммерческо-технического техникума сертификаты на стипендию им. П.И. Пландина.

Эта персональная стипендия на АПЗ была учреждена в 2009-м. Ежегодно назначалась шести лучшим студентам Арзамасского приборостроительного колледжа. В связи с укреплением сотрудничества предприятия с Арзамасским коммерческо-техническим техникумом было принято решение также назначить стипендию еще шести студентам АКТТ.

Андрей Капустин, генеральный директор АПЗ:

– Дефицит профессиональных рабочих кадров большой. Ежегодная потребность в специалистах, которых выпускает в том числе и АКТТ, на АПЗ достигает около сотни человек за счет естественного убытия сотрудников на пенсию. Здесь действительно хорошо готовят кадры. Мы уже наладили сотрудничество не только по обучению, но и по производству: в рамках развития гражданского направления они производят для нас некоторые детали рециркулятора бактерицидного.

За последние три года количество выпускников техникума, принятых на работу на АПЗ, увеличилось в три раза. Ребята успешно трудятся в разных подразделениях фрезеровщиками, монтажниками и регулировщиками РЭАиП, слесарями-сборщиками АП, шлифовщиками, контролерами станочных и слесарных работ. На базе АКТТ ежегодно проходят обучение около 150 сотрудников АПЗ. В 2021-м впервые повышали квалификацию и слесари-сборщики.

– Для получения персональной стипендии от АПЗ мы отбирали студентов самых востребованных на заводе специальностей – «Оператор станков с ПУ», «Информационные системы», «Технологии машиностроения», – рассказывает директор АКТТ Евгений Горшков. – Эти ребята не только отлично учатся, но и проявляют себя в научной, проектной деятельности, общественной жизни. Надеюсь, что для них стипендия станет дополнительным стимулом к профессиональному развитию и заделом для будущего трудоустройства на одно из лучших предприятий нашей страны.

Никита Гурьянов, Дмитрий Зелинский, Кирилл Бобров, Владислав Ерин, Егор Абрамов, Иван Панюшкин в этом учебном году ежемесячно будут получать от предприятия по 2500 рублей.

Прозвучал первый звонок и в Арзамасском приборостроительном колледже им. П.И. Пландина.

От имени руководства АПЗ с Днём знаний всех поздравил директор по персоналу Владимир Смирнов.

– Искренне рад за первокурсников, что вы поступили в такое замечательное учебное заведение – одно из лучших в городе. Колледж, как и завод, носит имя Павла Ивановича Пландина. Мы как братья: у нас одна судьба, одна работа. Желаю вам хорошо учиться, получайте знания и приходите к нам, мы ждем вас на АПЗ, – сказал Владимир Альбертович.

Персональная стипендия на АПЗ была учреждена в 2009-м

В этом году студенческое братство колледжа пополнили 175 новичков. Директор АПК Сергей Ермолаев, поздравляя ребят с началом учебного года, отметил:

– Мы являемся цехом Арзамасского приборостроительного завода и благодарны предприятию, лично генеральному директору Андрею Капустину за поддержку и хорошее отношение.

По традиции шесть студентов колледжа удостоены персональной стипендии имени Пландина: Анастасия Яковлева, Андрей Кудряшов, Алексей Ясников, Сергей Проняев, Владислав Меркурьев, Антон Махотин.

Завершилось мероприятие символической передачей студенческого билета первокурсникам. Прозвенел первый звонок.

Людмила Фокеева. Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина и Елены Галкиной