Коллектив АПЗ в очередной раз занесен на городскую Доску Почета

АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» награждено переходящим флагом Арзамаса. В канун празднования Дня города на заседании актива награду генеральному директору Андрею Капустину вручил мэр Александр Щелоков. В последний раз завод удостаивался этого флага по итогам работы за 2018 год.

Коллектив АПЗ в очередной раз занесен на городскую Доску Почета по итогам социально-экономического развития города за 2020 год.

Праздничные мероприятия в День города Арзамаса начались с возложения цветов к Вечному огню и торжественного митинга у Доски Почета, где собрались представители горадминистрации, предприятий и организаций, гости, в частности из города-побратима Зарайска.

Мэр Александр Щелоков поприветствовал всех, отметив особый вклад в развитие Арзамаса коллективов предприятий:

– Мы чествуем тех, кто для нас своим трудом, своей исключительностью в семьях, коллективах, городе становится примером. На Доске Почета традиционно наши предприятия-флагманы, кто ежедневным монотонным трудом создает так нужный городу продукт. Хочу всем нам пожелать лишь одного: неинтересно быть 20-м или 15-м, 10-м или 5-м – призываю все коллективы, каждого лично, тех, кто вступает во взрослую жизнь, тех, кто может быть примером в чем-либо, проявлять лидерство, другого нам не надо. С праздником!

Награды по заслугам

АПЗ – градообразующее предприятие, которое традиционно первым заносится на Доску Почета. В этом году вклад АПЗ в экономику города отмечен еще и переходящим флагом Арзамаса.

– Награда заслуженная. Много лет мы находимся на Доске Почета. Нести это звание сложно, трудно удерживать темп, но нам не привыкать: мы в таком формате работаем уже 65 лет, – сказал генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – 2020 год с учетом пандемии в целом для страны был непростым. Мы его прошли хорошо. Переходящий флаг, который нам вручили накануне, – оценка вклада завода в городскую жизнь. Считаю, что мы делаем все для того, чтобы Арзамас стал еще лучше, красивее. Мы вкладываем в город не только налоги, еще помогаем организациям в проведении различных мероприятий. Помогаем с удовольствием, потому что мы здесь живем и себе создаем комфортные условия для жизни в прекрасном городе Арзамасе. С праздником!

Также на городскую Доску Почета занесена бригада наладчиков станков и манипуляторов с ПУ цеха №54 АПЗ за высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных заданий, разработку и внедрение новейшей техники, технологии, обеспечение высокоэффективного функционирования производства.

Еще четверо заводчан в этот день получили награды правительства Нижегородской области.

А накануне праздника на активе города награды администрации Арзамаса и городской Думы были вручены шести приборостроителям. Также почетными грамотами награждены тренер высшей категории мастер спорта России Вадим Карпычев и его воспитанник мастер спорта международного класса Кирилл Тюлюков.

Людмила Фокеева

Фото Елены Галкиной и Александра Барыкина