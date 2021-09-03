Пулемётчик разведбата

31 августа ветеран АО «АПЗ», участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран Нижегородской области Александр Дмитриевич Чупаев отметил свой 95-летний юбилей.

Родился в рабочем поселке Кам-Устье Татарской АССР, в крестьянской семье. После семилетки стал работать в колхозе, а в шестнадцать ушел на войну.

Воевал с 1943 года, попал на 1-й Украинский фронт. Служил пулеметчиком на бронетранспортере в разведбате. За шустрый и веселый характер в отряде его звали Чупаёнок.

Однажды рядовой Чупаев получил задание разведать дорогу протяженностью порядка 30 км. На обратном пути попали в засаду, но боевой товарищ пулемет всегда был наготове, и одной очередью удалось уложить 10 фашистов. За этот подвиг Александр Дмитриевич получил одну из своих наград – орден Отечественной войны II степени.

За два года прошел Польшу, Австрию и Германию. Освобождал Прагу. Лишь в 1950-м был демобилизован.

В мае 1957 года пришел на строящийся завод п/я 15 (в настоящее время – Арзамасский приборостроительный завод им. Пландина), в его личном деле написано: «Хочу работать на производстве». Александр Дмитриевич прошел славный трудовой путь от разнорабочего до начальника БЦК, освоил профессию формовщика-заливщика. На заслуженный отдых ушел из цеха №68. В общей сложности предприятию он отдал более 30 лет.

И в мирной жизни ветеран сохранил свою военную закалку. Всегда подтянут, ответственен, добросовестен. Долгое время занимался общественной работой, душой болея за родной микрорайон. Всегда и везде его сопровождает удивительное чувство юмора.

Наталья Глазунова

Фото из архива пресс-службы АПЗ

Награды ветерана: два ордена Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».