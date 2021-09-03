Погода в Нижнем Новгороде в выходные 4-5 сентября: Холодно и дождливо Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недели сменяют одна другую и пролетают незаметно. Кажется, только вчера мы делились прогнозами синоптиков на начало трудовой недели, как она уже подошла к своему концу. Традиционно расскажем: какая погода ожидается в Нижнем Новгороде 4-5 сентября.

Завтра, в субботу, наступит резкое похолодание до +11 градусов днём и +8 градусов – ночью. Если верить прогнозу Gismeteo, день будет облачный и дождливый. Уровень выпавших осадков станет максимальным за прошедшую неделю и за долгое время в принципе – 6,4 миллиметра. Отдельно стоит отметить существенный рост скорости ветра: синоптики предупреждают, что ветер может разогнаться до 19 метров в секунду.

Воскресенье, 5 сентября, сбавит обороты по всем показателям, за исключением температуры. Теплее не станет, но и холоднее – тоже. Днём за окном так и будет +11, а ночью – +8 градусов. Возможно, день будет не совсем пасмурным: ожидается переменная облачность. Количество выпавших осадков значительно сократится – всего 1,8 миллиметра. Скорость ветра понизится до 13 метров в секунду.

За прошедшее лето – практически три месяца 36-градусного пекла – нижегородцы здорово отвыкли от холодов. Но теперь пора брать себя в руки, поэтому в свои планы на выходные обязательно включите одеться потеплее и не забыть зонт.

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