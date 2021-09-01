«Самый классный учитель 2021»: Выбери самого обаятельного педагога Нижегородской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый звонок, первые книги, первые успехи – именно школьные годы заложили основу всей нашей жизни. И все это стало возможным благодаря им – нашим учителям. Именно они встретили нас, маленьких и неуклюжих, на школьном дворе и научили всему, что мы умеем сейчас. Они поддерживали нас, когда мы совершали ошибки, и давали советы, когда мы не знали, как поступить.

И сегодня в День знаний, 1 сентября, «Комсомолка» при поддержке министерства образования Нижегородской области запускает фотоконкурс «Самый классный учитель 2021». Все желающие смогут отдать голоса за одного или нескольких участников по одному разу в день. Итоги будут подведены 3 октября 2021 года – в День учителя. Теперь дело за малым - голосуйте! Тот участник, который наберет больше всех голосов, и станет победителем конкурса «Самый классный учитель 2021». Интервью с ним читайте на страницах нашей газеты.

Чтобы самим стать участником конкурса, достаточно прислать свою фотографию и небольшую историю о своей работе в школе на адрес kpnn@phkp.ru. Мы ждем вас!

ГОЛОСОВАНИЕ "САМЫЙ КЛАССНЫЙ УЧИТЕЛЬ 2021"