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Конкурсы и тесты1 сентября 2021 7:00

Тест «КП»: Хорошо ли Вы помните свое школьное детство?

В День знаний «Комсомолка» предлагает окунуться в школьные годы и проверить, все ли Вы помните о тех славных временах
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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1 сентября - для кого-то радостный, а для кого-то грустный праздник.

1 сентября - для кого-то радостный, а для кого-то грустный праздник.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня по всей стране проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Для кого-то это радостный, а для кого-то грустный праздник: беззаботное лето завершилось, а это значит, что впереди уроки, контрольные, родительские собрания и бесконечная «домашка», от которой даже у соседей к концу года начинает дергаться глаз. В День знаний «Комсомолка» предлагает читателям пройти тест «КП» и вспомнить, каким было их школьное детство.

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