Тест «КП»: Хорошо ли Вы помните свое школьное детство?

1 сентября - для кого-то радостный, а для кого-то грустный праздник. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня по всей стране проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Для кого-то это радостный, а для кого-то грустный праздник: беззаботное лето завершилось, а это значит, что впереди уроки, контрольные, родительские собрания и бесконечная «домашка», от которой даже у соседей к концу года начинает дергаться глаз. В День знаний «Комсомолка» предлагает читателям пройти тест «КП» и вспомнить, каким было их школьное детство.