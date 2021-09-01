Пост принял – груз сдал: в ответе за доставку

На один день журналист «Комсомолки» переквалифицировался в сотрудника нижегородского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК». ФОТО: Ксения Самсонова

Как утверждают специалисты, самый лучший отдых – это смена деятельности. Она даёт организму возможность восстановить силы. За «перезагрузкой» я отправился на склад транспортной компании «Байкал-Сервис», где попробовал в необычной для себя профессии приёмосдатчика.

Мирно, чётко, оперативно

В 9 утра жизнь огромного склада уже гудела как улей. Вилочные погрузчики снуют туда-сюда, только успевай увернуться! Получив новенькую с иголочки спецовку, а также необходимый инструктаж, отправляюсь в свой рабочий сектор, где вовсю готовился процесс приёмки грузов. У складских помещений уже выстроилась вереница из «газелей» и простых легковушек, и я начинаю понимать, что«перекур» тут будет не скоро.

- Ха, порой бывают такие «запарки», что стаканчик кофе некогда выпить, - подмигивает мой новый коллега. Владимир Каплючкин третий год работает приёмосдатчиком. В молодости после армии трудился на Автозаводе, потом с супругой открыл свой бизнес. Но затем начались трудности, плюс заболела жена, пришлось сменить сферу деятельности. Зарабатывал то на фабрике, то на стройке, но «своё» месте нашёл в «Байкал-Сервисе». Здесь, кстати, можно выбрать удобный график работы. Интересуюсь, не легче ли выходить в ночную смену?

После осмотра и ещё одного взвешивания маркирую коробки, аккуратно соединяю их специальной плёнкой. ФОТО: Ксения Самсонова.

- А тут не угадаешь, - улыбается Владимир Александрович. – Бывают свободные «окна», а иногда клиенты просто пачками идут! Особенно по пятницам и в конце месяца…Ладно, пора за дело.

Если кто-то думает, что приёмосдатчик – работа не пыльная, то глубоко ошибается. Здесь точно место не для слабаков! Чтобы процесс шёл побыстрее, приходится порой брать на себя и функции грузчика, помогать клиенту разгрузить машину. Люди, безусловно, это ценят. А ещё на складе есть железное правило: «Клиент всегда прав!» Каким бы у него ни было настроение, все вопросы или какие-то претензии в «Байкал-Сервисе» решаются мирно, чётко и оперативно. Соответственно, и репутация компании на высоком уровне.

Никуда без сильных рук

Моя первая приёмка – запчасти, которые доставило на склад одно из нижегородских предприятий, которые согласно маркировке в ближайшие день-два отправятся к заказчику в город Киров. Вместе со своим напарником помогаем клиенту из авто-«каблучка» загрузить несколько десятков коробок на гидравлическую тележку, на информационном табло которой загорается вес товара. Получилось чуть больше 400 килограммов. Приходится прилагать усилия, чтобы отвезти товар на место осмотра.

Периодически на склад прибывают крупногабаритные грузы, которыми занимаются непосредственно грузчики и упаковщики. ФОТО: Ксения Самсонова.

- Да, здесь сильные руки нужны, порой и тонну приходится тягать, - поведал мой напарник.

Осмотр груза – обязательная процедура. Мало ли некие злоумышленники захотят переправить куда-то наркотики или оружие? Как нам рассказали, однажды во время проверки сотрудники правоохранительных органов упаковали «посылочку» с парой гранат. Так что нужно держать ухо востро! Также запрещены к перевозке взрывчатые вещества и легковоспламеняющиеся жидкости, лекарства и пищевые продукты, требующие соблюдения температурного режима, требующие охраны ценности, животные и так далее. Конфликтные ситуации практически исключены: на складе достаточно видеокамер, благодаря которым легко во всём разобраться.

После осмотра и ещё одного взвешивания маркирую коробки, аккуратно обматываю их стрейч-плёнкой, после чего на тележке отвожу товар к месту, где он будет дожидаться отправки. В это время клиент оформляет необходимые документы по доставке груза. На это тоже уходят считанные минуты.

В зоне ответственности

Периодически на склад прибывают крупногабаритные грузы, к работе с которыми приемосдатчик привлекает водителя погрузчика, грузчика и упаковщика.

- У каждого сотрудника склада свой фронт работ, все прекрасно знают свою зону ответственности, - рассказывает заместитель генерального директора нижегородского филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» Николай Назаров. – Весь процесс идёт словно по цепочке, начиная с приёмщика груза. Как вы уже успели заметить, сотрудники работают слаженно. Люди годами работают друг с другом, текучки кадров у нас не наблюдается, что касается заработной платы, то мы вполне можем конкурировать с крупнейшими предприятиями нашего региона. Есть хорошие перспективы карьерного роста, компания растёт и развивается.

По словам Николая Александровича, через «Байкал-Сервис» проходят грузы как юридических, так и физических лиц. Услугами транспортной компании, насчитывающей 116 филиалов (центральный офис находится в Москве), пользуются клиенты со всей страны, включая страны СНГ.

Только трудись!

Тем временем, на склад прибывает всё новый и новый товар. От бумажной продукции до автомобильных двигателей и сельскохозяйственного оборудования. В период пандемии популярностью пользуются перевозки медицинских масок и перчаток. Принимая во внимание характер груза, заказчик выбирает упаковочный материал. Для крупногабаритных грузов, нуждающихся в упаковке, изготавливается деревянная обрешетка из крепких досок. Здесь уже находится работа для упаковщика.

- В «Байкал-Сервисе» начинал я с грузчика, затем в силу возраста перешёл в упаковщики, - говорит Валерий Колпаков. – Рабочий день с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед. Коллектив очень дружный, достаточно молодой, весёлый, вместе с ребятами и сам молодеешь душой. Определённо мне всё здесь нравится, достойная зарплата, адекватное руководство. Только трудись!

Тем временем, на склад прибывает всё новый и новый товар. ФОТО: Ксения Самсонова

- Полностью поддерживаю своего коллегу по поводу зарплаты и руководства, -подхватывает грузчик Сергей Ушаков. – Условия регулярно улучшаются. Долгое время я работал на хлебозаводе, пока его не закрыли, а последние 10 лет являюсь сотрудником «Байкал-Сервиса». Конечно, работа физически трудная, но со временем всё больше на выручку приходит автоматизированная техника.

…Говорят, что профессия журналиста построена на общении с людьми. Ответственно могу сказать, что приёмосдатчик на складе – это работа с людьми в кубе. И трудятся здесь ребята не только физически крепкие, но и подготовленные в моральном и эмоциональном плане. В свою очередь я успел проникнуться духом коллектива и почувствовать себя пусть маленьким, но винтиком большого механизма. А рабочую спецовку сдавал с надеждой, что никого не подвёл.

Дмитрий ВИТЮГОВ