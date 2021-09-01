Пьяный нижегородец напал на полицейских, которые эвакуировали его автомобиль

На нижегородца были составлены протоколы об административном правонарушении. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде пьяный мужчина 54 лет напал на сотрудника дорожно-патрульной службы из-за попытки эвакуировать его машину. Конфликтная ситуация произошла на Московском шоссе в ночь на 1 сентября.

- Полицейские остановили автомобиль марки «УАЗ» около 22:20, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – У мужчины за рулём имелись признаки алкогольного опьянения.

Сотрудники ДПС решили забрать автомобиль на штрафстоянку, но когда машину стали поднимать на платформу эвакуатора, владелец взбунтовался и начал бить полицейского по левой руке.

В результате полицейские были вынуждены применить физическую силу, чтобы надеть на нарушителя наручники и отвезти того в отделение. Получив телесные повреждения, сотрудник ДПС обратился в травмпункт, где у него обнаружили рваную рану второго пальца левой кисти.

- В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, - подчеркнул источник в правоохранительных органах.

На нижегородца были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Установлено, что нападавший ранее судим не был.

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