Пьяный нижегородец напал на полицейских, которые эвакуировали его автомобиль

На нижегородца были составлены протоколы об административном правонарушении.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Нижнем Новгороде пьяный мужчина 54 лет напал на сотрудника дорожно-патрульной службы из-за попытки эвакуировать его машину. Конфликтная ситуация произошла на Московском шоссе в ночь на 1 сентября.
- Полицейские остановили автомобиль марки «УАЗ» около 22:20, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – У мужчины за рулём имелись признаки алкогольного опьянения.
Сотрудники ДПС решили забрать автомобиль на штрафстоянку, но когда машину стали поднимать на платформу эвакуатора, владелец взбунтовался и начал бить полицейского по левой руке.
В результате полицейские были вынуждены применить физическую силу, чтобы надеть на нарушителя наручники и отвезти того в отделение. Получив телесные повреждения, сотрудник ДПС обратился в травмпункт, где у него обнаружили рваную рану второго пальца левой кисти.
- В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, - подчеркнул источник в правоохранительных органах.
На нижегородца были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Установлено, что нападавший ранее судим не был.
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