16-летняя девушка погибла в ДТП в Семеновском районе накануне своего дня рождения Фото: "КП" Архив

16-летняя девушка погибла в ДТП накануне своего дня рождения. Смертельное ДТП произошло в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Происшествие произошло в понедельник, 30 августа, в 12:50 на 79-м километре автодороги Нижний Новгород-Йошкар-Ола. Женщина-водитель 1979 года рождения с 19 летним стажем вождения, при выезде с второстепенной дороги не пропустила Hyndai I30. В итоге её автомобиль Hyndai Solaris совершил столкновение с автомобилем Hyndai I30.

В результате происшествия погибла 17-летняя пассажирка машины, которая ехала по главной дороге. Водители обоих автомобилей получили телесные повреждения.

42-летняя женщина, которая нарушила ПДД, госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга.

Водитель автомашины Hyndai I30, девушка 1990 года рождения, получила ушиб головы, и после осмотра медиков была отпущена домой.