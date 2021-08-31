Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 15:47

16-летняя девушка погибла в ДТП в Семеновском районе накануне своего дня рождения

На трассе «Нижний Новгород - Йошкар-Ола» столкнулись два Hyndai
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
16-летняя девушка погибла в ДТП в Семеновском районе накануне своего дня рождения

16-летняя девушка погибла в ДТП в Семеновском районе накануне своего дня рождения

Фото: "КП" Архив

16-летняя девушка погибла в ДТП накануне своего дня рождения. Смертельное ДТП произошло в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Происшествие произошло в понедельник, 30 августа, в 12:50 на 79-м километре автодороги Нижний Новгород-Йошкар-Ола. Женщина-водитель 1979 года рождения с 19 летним стажем вождения, при выезде с второстепенной дороги не пропустила Hyndai I30. В итоге её автомобиль Hyndai Solaris совершил столкновение с автомобилем Hyndai I30.

В результате происшествия погибла 17-летняя пассажирка машины, которая ехала по главной дороге. Водители обоих автомобилей получили телесные повреждения.

42-летняя женщина, которая нарушила ПДД, госпитализирована в больницу с сотрясением головного мозга.

Водитель автомашины Hyndai I30, девушка 1990 года рождения, получила ушиб головы, и после осмотра медиков была отпущена домой.

ЧППроисшествия: ДТП