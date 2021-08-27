«Раздроблены кости и отбиты внутренние органы»: Нижегородец выбросил свою собаку с пятого этажа на глазах у детей

Чудовищный случай произошел в ЖК "Новинки Смарт Сити". Фото: Светлана Слепова, группа "Типичный ЖК Новинки Smart City"

Дикий случай произошел в поселке Новинки на окраине Нижнего Новгорода. Там пьяный мужчина в воспитательных целых выбросил свою собаку с пятого этажа прямо на глазах у детей. Пес остался жив, но получил серьезные увечья.

«Отскочила, как мячик»

Эта история произошла еще в середине июля во дворе одного из домов жилого комплекса «Новинки Smart Сity». Хозяин квартиры, расположенной на пятом этаже, скинул с балкона свою собаку породы русский спаниель. Дело было днем, поэтому свидетелями случившегося стали многочисленные жители микрорайона и гулявшие во дворе дети.

- Она упала на землю и отскочила, как мячик, долго пыталась подняться, но не могла, - говорят очевидцы трагедии.

Собака чудом осталась жива, но получила переломы и серьезные повреждения внутренних органов. Джессику – так зовут питомца - у нерадивого хозяина забрала соседка Светлана Слепова, которая стала выхаживать покалеченное животное. Собачку поместили в клинику, где за нее взялись ветеринары.

- У нее сложный перелом задней правой лапы со смещением и осколками, раздроблены кости и отбиты внутренние органы – сердце, печень, - рассказала Светлана.

Джессике сделали операцию, и теперь она проходит длительный курс реабилитации. Фото: Светлана Слепова

Полное излечение под вопросом

Собаке пришлось делать операцию, но, к счастью, она прошла благополучно.

- Операция прошла успешно и была длительной. То, что было видно на снимке и то, что оказалось в реальности, совершенно разнится. Кости выглядели так, будто собака погрызла их, - поделилась зоозащитница.

Деньги на лечение Джессики собирали всем миром: операция и пребывание в стационаре обошлись более чем в 10 тысяч рублей. Через пару дней после операции Светлана забрала свою подопечную домой – собаке предстоял курс капельниц и уколов. Джессику выхаживали целый месяц, но, несмотря на это, ветеринары ставят под сомнение восстановление функции поврежденной задней лапы.

- После удаления внешней фиксации перелома спицы пробили дистальный эпифиз бедренной кости. Мешают сгибаться коленному суставу. Кость укорочена. Имеются несросшиеся обломки костей. Заживление в течении 2-3 месяцев. Полное восстановление функции конечности под вопросом, - говорится в расшифровке к рентгеновскому снимку.

Теперь Джессика живет в новой семье. Фото: Светлана Слепова

Бывшему хозяину грозит три года тюрьмы

Светлана не стала пристраивать спасенную собаку в добрые руки, решила оставить у себя.

- Джессика живет в нашей семье на постоянной основе, - рассказала девушка «Комсомолке». - С бывшим хозяином достигнута договоренность о передаче Джесси мне. Собака проходит реабилитацию после операции, посещаем регулярно ветеринарного врача. Соблюдаем диету – лечебный корм.

Возмущенные соседи, вставшие на защиту пострадавшей собаки, написали на ее хозяина заявление в полицию. В результате на 45-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Извергу грозит штраф до 80 тысяч рублей или три года тюрьмы.

- Хозяин собаки признался в содеянном и пояснил, что умышленно причинил боль и страдания своему питомцу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.