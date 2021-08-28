Нижегородский врач рассказал, от чего зависит тяжесть течения постковидного синдрома

Широко встречается постковидный синдром у людей старше 60 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учёные изо дня в день продолжают изучать особенности новой коронавирусной инфекции, её последствия и осложнения, а также способы восстановления. На данный момент особый интерес вызывает тема развития постковидного синдрома, «Комсомолка» задалась вопросами о причинах его появления и обратилась за помощью к специалисту.

- У нас сейчас, к сожалению, больше вопросов, чем ответов касательно развития постковидного синдрома, но диагноз такой есть, он уже зарегистрирован в международной классификации болезней, - рассказал врач-невролог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Геннадий Шейко. – Кроме того, страдают постковидным синдромом около 20%, перенесших коронавирусную инфекцию, а тяжелые постковидные симптомы наблюдаются в 2-3% случаев.

Что такое постковидный синдром?

Понятие «постковидный синдром» было предложено Национальным институтом здравоохранения и передового опыта (NICE) в декабре 2020 года. Там же предложили и классификацию:

- Острый COVID-19 длится до 4 недель;

- Продолжающийся симптоматический COVID-19 длится от 4 до 12 недель;

- Постковидный синдром начинается с 12 недели и выражается симптомами, которые нельзя объяснить альтернативными диагнозами.

- Симптомы постковидного синдрома способны меняться со временем, исчезать или вновь возникать. Обычно они выражаются теми же особенностями, которые встречаются после любой перенесённой инфекции. Так, среди них можно отметить нарушение сна, сохранение нарушения обоняния, общую слабость, перепады артериального давления, сердцебиение, потливость, боли в мышцах и суставах. Также в ряде случаев человек не может переносить те же физические нагрузки, которые раньше для него были нормой, - пояснил Геннадий Шейко.

Однако не стоит путать постковидный синдром с повторным заражением, в том числе новым штаммом коронавируса. Да, некоторые симптомы болезни могут сохраняться ещё долгое время после выздоровления, а человек может чувствовать себя плохо: быть сонливым, замечать изменения вкуса продуктов, но если вновь появляется температура и кашель, то этой тревожный звоночек.

Если вас снова беспокоят симптомы ОРВИ, то стоит немедленно обратиться к врачу и сдать как ПЦР-тест, так и тест на выявление антител.

Причины возникновения постковидного синдрома

По словам специалиста, о причинах возникновения постковидного синдрома говорить пока сложно, потому что многие из гипотез пока не доказаны и существуют только в теории.

Наиболее распространенной причиной постковидного синдрома является дисфункция вегетативной нервной системы, что может проявляться перепадами артериального давления, нарушениями сна, потливостью, сердцебиением, плохой переносимостью физических нагрузок и др.

- Одна из теорий развития постковидного синдрома заключается в том, что возбудитель новой коронавирусной инфекции COVID-19 модулирует собственную иммунную систему человека в агрессивную сторону, что может являться причиной развития негативных симптомов перенесенной инфекции - говорит Геннадий Шейко.

По его словам, ухудшение состояния организма после COVID-19 также можно объяснить термином «персистирующие вирусные инфекции», когда вирус продолжает жить в человеке, тем самым вызывая неприятные симптомы.

- Согласно этой теории, вирус остается в головном мозге или других органах и системах, в результате чего могут отмечаться различные симптомы, например, нарушение обоняния и вкуса - объясняет врач-невролог.

Кто больше подвержен постковидному синдрому?

Широко встречается постковидный синдром у людей старше 60 лет, а также у категории людей с хроническими заболеваниями: бронхолёгочными, сердечными и аутоиммунными.

- Нельзя отрицать взаимосвязь постковидного синдрома с тяжестью самого перенесенного ковида. То есть если человек был в реанимации, в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, у него была выражена дыхательная недостаточность и ему проводилась искусственная вентиляция лёгких, то, конечно, постковидные симптомы будут более выраженные и реабилитация потребуется более длительная, - подчеркнул врач.

По словам специалиста, меньше всего постковидному синдрому подвержены дети и подростки. Они и заболевание переносят гораздо легче и симптомы у них менее выраженные.

- Однако видимые различия чаще всего проявляются на учебе: им становится тяжелее учиться, концентрировать своё внимание и ходить на уроки физкультуры. Это тоже надо учитывать, - отметил Геннадий Шейко.

Врач уверен: избежать возникновения постковидного синдрома или его выраженных проявлений косвенно может помочь вакцинация. Ведь если человек сделал прививку от коронавируса, то он либо вообще избежит заражения, либо перенесет заболевание в лёгкой форме, тем самым заработав себе меньше симптомов постковидного синдрома.

- Вакцинация полностью не исключает возможного развития постковидного синдрома. Просто данный синдром может быть мягче или не развиться вообще, - поясняет невролог.

Постковидный синдром и другие диагнозы

Проявления постковидного синдрома индивидуальны, так как во многом зависят от изначального состояния организма. Наличие хронических сопутствующих заболеваний, как правило, ассоциируется с более выраженными симптомами постковидного синдрома. Также следует заметить, что многие заболевания могут развиваться или обостряться при заражении COVID-19.

Например, инсульт - это самостоятельное заболевание, довольно часто встречающееся как осложнение после коронавируса. Развитие инсульта связано с так называемым антифосфолипидным синдромом. Данный синдром характеризуется аутоиммунной реакцией на собственные сосудистые стенки, что вызывает образование тромбов.

- Симптоматика инсульта достаточно типичная, - поясняет Геннадий Шейко. - Произошла закупорка артерии - и развилась симптоматика. Например, парализовало половину тела или нарушилось движение мимической мускулатуры на лице, нарушилась речь. Сам же постковидный синдром не проявляется в таком виде, и если у человека возникли такие симптомы после или во время COVID-19, то ему срочно нужно обращаться за медицинской помощью, возможно у него инсульт.

Консультация у врача и процесс восстановления

В случае с постковидным синдромом тоже можно обращаться за медицинской помощью, правда, для начала придётся посетить терапевта, прежде чем он определит, к какому узкому специалисту стоит обращаться. Например, если у пациента жалобы на перепады артериального давления, то это может быть связано с неполадками в работе щитовидной железы – тогда терапевт выдаст направление к эндокринологу.

- Если у человека нарушение сна и слабость, то этим занимаются психотерапевты и психиатры, но чаще всего с этим направляют к неврологу, потому что люди у нас ввиду менталитета стесняются ходить к психиатрам, - рассказал нижегородский врач.

Процесс восстановления тоже индивидуален, он зависит от образа жизни, от того, как вовремя человек обратился за медицинской помощью, от наличия хронологических заболеваний, от тяжести перенесенной болезни.

Однако существуют общие рекомендации на этот счёт. Например, важно соблюдать четкий режим сна, полноценно питаться, принимать поливитамины, заниматься лёгкими физическими нагрузками, а также исключить курение и алкоголь, злоупотребление продуктов, возбуждающих нервную систему.

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