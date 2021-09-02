«Стоптал 12 пар кроссовок»: Петербуржец, взявшийся обойти всю Россию пешком, добрался до Нижнего Новгорода

Свой путь путешественник начал 15 апреля и с того момента успел пройти 2 700 километров. Фото: из соцсетей героя публикации.

Путешественник и блогер из Санкт-Петербурга Александр Пластков добрался пешком до Нижнего Новгорода. В начале года мужчина поставил перед собой цель – обойти 500 городов России и проверить теорию шести кружечек кофе. Свой путь он начал 15 апреля из Великих Лук и с того момента путешественник успел пройти 2 700 километров и побывать в 64 городах. «Комсомолка» пообщалась с Александром и узнала, как он решился на такой эксперимент.

- До того, как отправиться в путешествие, я жил довольно просто: служил в армии по контракту, а свободное время проводил за компьютером. Жизнь у меня была настолько скучной и однообразной, что здесь можно даже ничего не говорить, - рассказывает Пластков.

Путешествие автостопом и новый грандиозный проект

Первым мощным толчком для изменений в жизни стал отказ от продления контракта службы, а затем решение отправиться автостопом по маршруту «Питер – Владивосток – Сочи». То путешествие началось 12 июня 2019 года и продлилось 18 месяцев. Однако долго пробыть дома Александр Пластков так и не смог, теперь в его планы входил новый грандиозный проект.

- Из-за пандемии пришлось сменить название проекта с «Теории 6 рукопожатий» на «Теорию 6 чашечек кофе», - отметил путешественник. - Изменилась и концепция, ведь изначально я хотел проехать автостопом 82 региона и символически объединить их через одно рукопожатие, но пандемия внесла свои коррективы.

Путешественник планирует создать кофейную карту России, и продвинуть свой проект настолько, чтобы каждый, кто пьет кофе, знал про теорию 6 чашечек. В конце концов, если руки жать нельзя, то надо общаться и вместо рукопожатий можно вместе пить кофе.

За день Александр проходит по 25-30 километров. Фото: из соцсетей героя публикации.

- Смысл путешествия – общение с людьми. Я посещаю города, чтобы смотреть, как и чем живут люди. Например, сегодня я побывал в Стеклозаводском Доме Культуры на Бору, - делится Александр. – Зашёл, пообщался с директором, выпил кофе и послушал рассказы о культуре. Я, кстати, за последние два года посетил более 150 ДК, мне это интересно.

Проблемы в пути

За прошедшие два года путешествий у Александра было всего две трудности в пути. Первая – это комары, от которых не было спасения – ни спрея с собой, ни сеточки на лицо. Вскоре на помощь путешественнику пришли добрые люди и подарили защиту от насекомых. Вторая трудность – мозоли.

- Я за эти два года стоптал 12 пар кроссовок, - поделился путешественник. - Одной пары хватает на 500-600 километров, примерно.

За день Александр проходит по 25-30 километров, а его личный рекорд в этом году 56 километров.

- Сейчас вообще прохожу мало, потому что у вас тут города очень близко находятся. Я также уже побывал в Чкаловске, Заволжье, Городце, Балахне и теперь нахожусь на Бору, - рассказывает Пластков. – Посещу ещё Дзержинск, когда во Владимирскую область двинусь.

Впечатление, которое произвела Нижегородская область

Небольшая экскурсия по Нижнему Новгороду у путешественника тоже состоялась, он погулял по нижней части города, взглянул на ДК имени Ленина и детскую железную дорогу, а также прошелся до Стрелки и Александро-Невского собора.

Изначально добираться до Нижнего Новгорода Александр Пластков не собирался. Фото: из соцсетей героя публикации.

- Я пришел в Нижний Новгород в 5 утра, то есть провёл ночь без сна. Затем до 9 утра был на вокзале, в 12 у меня была встреча, и после я пошел погулять, правда, настроение у меня уже было пассивное, - поделился путешественник. – Самое лучшее, что я в тот день увидел – это ваша грандиозная скульптура «Прорыв». Она меня прямо впечатлила, даже не могу описать насколько.

Как оказалось, добираться до Нижнего Новгорода Александр Пластков сначала и не собирался, он хотел сразу из Ивановской области направиться во Владимирскую. Планы изменились, когда путешественник понял, что ему надо заглянуть в город-миллионник, чтобы купить новый рюкзак.

- О своём решении не пожалел, пока побуду на Бору, а вот на выходных вернусь в Нижний, чтобы нормально всё осмотреть, - подчеркивает Пластков. – Но уже могу сказать, что люди в Нижегородской области отличаются своим позитивом и желанием помочь. Хотя, есть и те люди, кто относится к моим идеям предвзято, но так бывает везде.

Большое впечатление на Александра произвела скульптура «Прорыв». Фото: из соцсетей героя публикации.

Неизгладимое впечатление на путешественника успела произвести и канатная дорога, поездка над Волгой вызвала бурю положительных эмоций.

- Каждый, кто приезжает в Нижний Новгород, обязан покататься на канатной дороге. Стоит 100 рублей всего, но такое удовольствие, - отметил Александр.

Нижегородская область для путешественника вообще была полна сюрпризов. В Чкаловске путешественник ознакомился с историей конструктора судов нижегородца Ростислава Алексеева, в Городце его встречали ребята из мотоклуба «Ночные волки», а Балахна удивила тем, что тянется вдоль Волги на протяжении 6-7 километров.

В Городце путешественника встречали ребята из мотоклуба «Ночные волки». Фото: из соцсетей героя публикации.

- Я теперь, когда смотрю на Волгу и вижу корабль на подводных крыльях, сразу думаю о том, что это корабль конструкции Алексеева. Такие факты знать приятно и интересно, - поделился Александр.

Дальнейшие цели

Пока что путешественник передвигается по стране пешком, но в его планах есть ещё одна интересная цель - преодолеть бегом 10 или 20 тысяч километров. Где окажется молодой человек в завершении своего путешествия, пока неизвестно, так как свой маршрут Александр меняет прямо в пути.

В Чкаловске путешественник ознакомился с историей конструктора судов Ростислава Алексеева. Фото: из соцсетей героя публикации.

- Я выкладываю отчеты о своем путешествии в соцсетях и хочу, чтобы другие люди тоже продвигали мой проект: пили кофе с разными людьми, делали фото и ставили хэштег #6чашечеккофе, - делится мыслями Пластков.

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