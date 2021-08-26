«Мурашки по коже»: Актриса Ирина Пегова записала дебютную песню

Песня носит название «Нежность». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Неожиданно для всех знаменитая актриса Ирина Пегова запела. Артистка представила в интернете песню под названием «Нежность», записанную в дуэте с партнёром по танцам Евгением Раевым.

- Выпуская её в свет, хочу услышать ваше мнение, критику и отзывы! - обратилась к подписчикам актриса в Instagram.

К выпуску трэка Ирина и Евгений готовились долго и кропотливо, без лишней спешки: не раз меняли форму, стиль, текст, да и аранжировку композиции. Слова и музыку для песни сочинял сам Евгений Раев, хотя, конечно, без помощи и поддержки близких тут не обошлось.

- Было миллион версий и вот, наконец, мы поставили жирную запятую (не точку) и решили выпустить эту песню на волю, донести до вашего слуха, только так песня может зажить или умереть! - подчеркнула Пегова.

На своей страничке Евгений искренне поблагодарил Ирину за участие в записи трэка. Как оказалось, актрисе неоднократно приходилось приезжать ночью на студию и записывать свои партии, так как песня претерпевала множество изменений в процессе создания.

Многие подписчики актрисы песню уже послушали и оценили, заметив насколько текст душевный и сокровенный. Для поклонников Ирина раскрылась с новой, ещё неизведанной для них стороны, и теперь они ждут больше песен в её исполнении.

- Как красиво. И песня, и Ваш голос такой нежный. Поздравляю! – прокомментировала пост подписчица Ирина Герасимова.

- Мурашки по коже. Умница, - написала другая пользовательница Олеся Кравчук.

- Отлично, талантливый человек талантлив во всем, - добавила Елена Дьяконова.

Напомним, что Ирина Пегова и Евгений Раев впервые встретились на шоу «Танцы со звездами» в 2015 году и с тех пор они как партнёры успели поучаствовать во многих танцевальных конкурсах.

Так, в 2018 году пара заняла 4 место в соревнованиях по спортивным бальным танцам - Capital cup. В Минске в 2019 году Ирина и Евгений стали бронзовыми призерами на чемпионате мира по бальным танцам по системе Pro-Am.

Прекрасную физическую форму пара продемонстрировала и в конкурсе латиноамериканских танцев Crystal ball в Санкт-Петербурге в 2020 году.

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