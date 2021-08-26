Опубликована программа фестиваля INTERVALS 2021 в Нижнем Новгороде 27-29 августа

Опубликована программа международного фестиваля медиаискусства INTERVALS 2021, который пройдёт в Нижнем Новгороде 27-29 августа. ФОТО: Евгений Егоров

Стала известна программа международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS 2021, который пройдёт в Нижнем Новгороде 27-29 августа. Его организуют при участии АНО "Центр 800" и при поддержке нижегородского правительства, французского института при посольстве Франции в России и "Альянс Франсез – Нижний Новгород". Отмечено, что фестиваль вошёл в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода, а значит соберёт ключевых представителей российского и мирового медиаискусства вновь.

Программа доступна абсолютно всем желающим. Фото: Дарья ЯЗЕВА

– Фестиваль уже стал для города традиционным и долгожданным. Каждый год его уровень растёт, и зрители ожидают новых разнообразных инсталляций, – сказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Этот вид современного искусства очень полюбился нижегородцам, и мы рады представить новую насыщенную программу, которая доступна абсолютно всем желающим.

В правительстве региона пояснили, что в 2021 году фестиваль INTERVALS включит в себя "масштабную медиавыставку с рекордным количеством площадок в историческом центре Нижнего Новгорода, а также образовательную и музыкальную программы".

Фестиваль стал для нижегородцев традиционным и долгожданным. ФОТО: dukhnik_nikita

– В этом году Нижний Новгород посетит много туристов, поэтому мы решили провести INTERVALS 2021 в тёплые летние дни – в разгар празднования 800-летия Нижнего Новгорода, чтобы показать медиаискусство со всего мира ещё более широкой аудитории, – объяснила Ксюша Чеховская, куратор фестиваля INTERVALS 2021. – Кроме того, мы давно замечаем, что среди наших зрителей много семей с маленькими детьми, которым очень нравятся эффектные инсталляции. В этом году команда фестиваля подготовит специальную программу, ориентированную и на детей, и на взрослых.

Мероприятие соберёт ключевых представителей российского и мирового медиаискусства вновь. Фото: Дарья ЯЗЕВА

А также подчёркнуто, что выставочная программа INTERVALS 2021 станет самой масштабной в России и самой объёмной в истории самого фестиваля: для знакомства нижегородцев и гостей города с медиаартом задействуют более 15 архитектурных площадок в историческом центре приволжской столицы.

Итак, рассказываем, какие площадки вошли в их число.

Уличные инсталляции:

- Ярмарка, Главный ярмарочный дом – Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio – проекционные инсталляции на фасад;

- Фабрика "Маяк" – XZALT, Pitch, dreamlaser – видеомэппинги на фасаде;

- Метромост – Hypnotica (Азербайджан), Сергей Лободин (Cyber Tiger) – мэппинги на опорах со стороны улицы Черниговской;

- Телебашня – Lite Light – интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители;

- Кремль, территория у ворот Никольской башни (вход со стороны моста над Зеленским съездом) – Boris Vitazek (Словакия) – инсталляция Second Litany, посвящённая танцу;

- Ярмарка, второй павильон – медиахудожники из отбора опен-колла – мэппинги на фасаде.

Инсталляции внутри зданий:

- Фабрика "Маяк" – Nonotak (Франция) – новая пространственная инсталляция в авторском стиле медиахудожников;

- Гербовый зал Главного ярмарочного дома – Radugadesign – спецпроект "Генеративная галерея" с работами известных медиахудожников со всего мира;

- "Волжское пароходство" – Stain – пространственная инсталляция и AV-перформанс Overlogic;

- Красные казармы (2-й этаж) – United visual artists (Великобритания) – пространственная инсталляция;

- Красные казармы (3-й этаж) – Sila Sveta – инсталляция, построенная на иллюзиях, с помощью зеркал и современных технологий;

- Кинотеатр "Рекорд" – Kuflex – красочная интерактивная инсталляция;

- Филармония – Виктор Поляков – кинетическая зеркальная скульптура с использованием лазеров;

- Мультимедиа-арт-пространство ЦЕХ * – Radugadesign – AV-шоу "7", посвящённое восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.

Фестиваль вошёл в программу празднования 800-летия Нижнего Новгорода. ФОТО: dukhnik_nikita

Музыкальная программа фестиваля:

- AV-перфоманс Overlogic от студии Stain в холле здания "Волжского пароходства" (27 августа, 21.00);

- AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak (Франция) в пространстве DKRT (28 августа, 21.00).

Вход на выставки свободный (0+), вход на лекции и опен-токи также свободный, но имеет возрастное ограничение 12+.

Вход доступен по билетам – купить их можно здесь. Количество билетов ограничено вместимостью площадки.

Программу и расписание инсталляций можно увидеть на сайте фестиваля.

– Маршрут выставки позволит зрителям посетить все инсталляции и архитектурные объекты в течение трёх дней фестиваля с соблюдением всех мер безопасности, – добавили в нижегородском правительстве.

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