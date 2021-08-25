«Странностей за ним не замечали»: Отчим восемь лет совращал юную падчерицу в Нижегородской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудовищный случай произошел в небольшом селе в Нижегородской области. Там отчим целых восемь лет совращал падчерицу. Все эти годы девочка жила в страхе и молчала, пока на днях не случилось страшное. Пьяный 48-летний мужчина, будучи полностью голым, вломился посреди ночи к девушке в комнату и потребовал заняться с ним сексом.

Приличные люди

Семья Кривоноговых* появилась в этой деревне около семи лет назад. Как говорят местные жители, каких-либо странностей за ними не замечалось: семья как семья – вполне себе приличные люди. Но, как оказалось, не все было так хорошо.

Настя* была еще ребенком, когда ее мать второй раз вышла замуж – ее избранник был на 12 лет старше, но любви, как известно, все возрасты покорны. С тех пор жизнь девочки превратилась в самый настоящий ад. Впервые отчим начал приставать к падчерице, когда ей едва исполнилось 10 лет.

Предлагал «сделать приятное»

- Пока жены не было дома, он начал приставать к девочке. Она молчала, поскольку толком не понимала, что происходит, да и боялась отчима, - рассказал «Комсомолке» источник в силовом ведомстве.

Через год мужчина пошел еще дальше: стал расхаживать по дому абсолютно голым и вытворять и вовсе непотребные вещи на глазах у перепуганной школьницы. Разумеется, в отсутствии ее матери.

«Вломился к ней пьяным»

На тот момент Насте было всего 14 лет. Терпеть это было невыносимо, но она продолжала хранить молчание. Прошло еще три года: девушка окончила школу и поступила в местный колледж.

В один из августовских дней Настя засиделась за компьютером до глубокой ночи: легла спать лишь в четвертом часу утра. Однако стоило девушке улечься в постель, как она услышала в коридоре тяжелые шаги. Через мгновение в комнату к ней вломился отчим – он был пьян.

- Он был полностью голый, - вспоминает Настя. - Сел ко мне на кровать и потребовал секса.

Девушка поняла, что если она сейчас не положит конец этому всему, ситуация может закончиться трагически для всей семьи.

- Я несколько раз оттолкнула его ногой и побежала в комнату к маме, - рассказала правоохранителям потерпевшая.

Уголовное дело

Мать, вероятно, происходящее повергло в самый настоящий шок. Едва дождавшись утра, женщина отправилась в полицию и написала на супруга заявление.

В отношение отчима возбудили уголовное дело.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера. Ведется следствие, - сообщил источник.

К слову, ранее мужчина не был судим и административным наказаниям никогда не подвергался. Семья характеризуется положительно, никто ни на каких учетах не состоит.

*Имена и фамилии героев изменены