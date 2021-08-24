16-летний блогер из Йошкар-Олы направил все свои сбережения женщинам Афганистана

Юный тиктокер откладывал деньги на обучение, но пожертвовал их на благотворительность. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последние пару недель весь мир с напряжением следит за событиями в Афганистане, где власть захватила террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России). Местное население там сейчас живет в страхе, но хуже всего приходится женщинам, которые фактически лишились всяческих прав, а за непослушание им грозит наказание вплоть до казни.

Эта тема так затронула 16-летнего десятиклассника Захара Чугунова из Йошкар-Олы, что он перевел все свои сбережения в фонд помощи афганским женщинам. Захар – очень рассудительный для своего возраста молодой человек. Он точно знает, что хочет стать дизайнером или ландшафтным архитектором, и даже откладывал деньги на предстоящее обучение в Москве, пока в Афганистане не случилась беда.

- Я уже год веду свой блог в Тик-Токе, где поднимаю такие темы, как феминизм, проблемы патриархата, политические темы. Когда началась вся эта ситуация в Афганистане, очень много было постов и публикаций о том, насколько сильно ущемлялись права женщин в период, когда талибы* были у власти. И когда пришла новость о том, что они захватили Кабул, я понял, что нужно действовать гораздо серьезнее и уже не просто рассказывать людям о том, что там происходит, а делать какие-то серьезные материальные шаги, - рассказал «Комсомолке» Захар.

Читая статью одного из американских изданий о том, как можно помочь женщинам Афганистана, школьник увидел название благотворительного фонда, который этим занимается. Название было ему знакомо, поэтому он решил перечислить туда деньги.

- В один миг я понял, что всё - надо действовать, и никак иначе. Кто, если не я? И когда, если не сейчас? – говорит парень.

По его уверенному тону чувствуется, что он нисколько не жалеет о своем поступке. И это несмотря на то, что сумма для школьника прямо скажем огромная: 33 тысячи рублей!

- Для меня это достаточно немаленькая сумма, - признается юный благотворитель.-

Это все деньги, которые я заработал с блога за лето.

Общественность в оценке этого широко жеста разделилась: кто-то из подписчиков поддержал Захара, а кто-то просто не понял. Родители юношу не поддержали в этом вопросе, но и не ругались, узнав о том, что он отправил все свои средства женщинам Афганистана.

- Родители не вмешиваются в мои доходы, но отец поступок не оценил – он просто посчитал его бессмысленным, - говорит юноша.

Захар признается, что перевод в благотворительный фонд был сделан отчасти на эмоциях, но он не сожалеет о своем поступке.

- Я нисколько не жалею об этом и считаю, что сделал всё правильно. Тема феминизма мне очень близка, потому что феминистки борются за разрушение патриархальных устоев, и я тоже против этих норм. А что касается афганских женщин, то у меня просто сердце болело за них от всех этих новостей, - поделился с «Комсомолкой» молодой человек.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждет ли Россию наплыв тысяч неграмотных беженцев из Афганистана

Центр диаспор Афганистана в России рассматривает возможность обратиться к российскому правительству и президенту с просьбой провести эвакуацию мирных жителей, желающих эмигрировать в Россию. Это может произойти в случае, если будет значительное число обращений от жителей Афганистана (подробности).

Вопрос дня: Как аукнутся афганские события в мире и у нас?

«Талибан»* установил контроль над Афганистаном (подробности).