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Общество24 августа 2021 13:38

16-летний блогер из Йошкар-Олы направил все свои сбережения женщинам Афганистана

Юноша признается, что сделал это на эмоциях, но ничуть не жалеет о своем поступке
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Юный тиктокер откладывал деньги на обучение, но пожертвовал их на благотворительность.

Юный тиктокер откладывал деньги на обучение, но пожертвовал их на благотворительность.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В последние пару недель весь мир с напряжением следит за событиями в Афганистане, где власть захватила террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России). Местное население там сейчас живет в страхе, но хуже всего приходится женщинам, которые фактически лишились всяческих прав, а за непослушание им грозит наказание вплоть до казни.

Эта тема так затронула 16-летнего десятиклассника Захара Чугунова из Йошкар-Олы, что он перевел все свои сбережения в фонд помощи афганским женщинам. Захар – очень рассудительный для своего возраста молодой человек. Он точно знает, что хочет стать дизайнером или ландшафтным архитектором, и даже откладывал деньги на предстоящее обучение в Москве, пока в Афганистане не случилась беда.

- Я уже год веду свой блог в Тик-Токе, где поднимаю такие темы, как феминизм, проблемы патриархата, политические темы. Когда началась вся эта ситуация в Афганистане, очень много было постов и публикаций о том, насколько сильно ущемлялись права женщин в период, когда талибы* были у власти. И когда пришла новость о том, что они захватили Кабул, я понял, что нужно действовать гораздо серьезнее и уже не просто рассказывать людям о том, что там происходит, а делать какие-то серьезные материальные шаги, - рассказал «Комсомолке» Захар.

Читая статью одного из американских изданий о том, как можно помочь женщинам Афганистана, школьник увидел название благотворительного фонда, который этим занимается. Название было ему знакомо, поэтому он решил перечислить туда деньги.

- В один миг я понял, что всё - надо действовать, и никак иначе. Кто, если не я? И когда, если не сейчас? – говорит парень.

По его уверенному тону чувствуется, что он нисколько не жалеет о своем поступке. И это несмотря на то, что сумма для школьника прямо скажем огромная: 33 тысячи рублей!

- Для меня это достаточно немаленькая сумма, - признается юный благотворитель.-

Это все деньги, которые я заработал с блога за лето.

Общественность в оценке этого широко жеста разделилась: кто-то из подписчиков поддержал Захара, а кто-то просто не понял. Родители юношу не поддержали в этом вопросе, но и не ругались, узнав о том, что он отправил все свои средства женщинам Афганистана.

- Родители не вмешиваются в мои доходы, но отец поступок не оценил – он просто посчитал его бессмысленным, - говорит юноша.

Захар признается, что перевод в благотворительный фонд был сделан отчасти на эмоциях, но он не сожалеет о своем поступке.

- Я нисколько не жалею об этом и считаю, что сделал всё правильно. Тема феминизма мне очень близка, потому что феминистки борются за разрушение патриархальных устоев, и я тоже против этих норм. А что касается афганских женщин, то у меня просто сердце болело за них от всех этих новостей, - поделился с «Комсомолкой» молодой человек.

* «Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

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