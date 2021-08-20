Нижегородец на велосипеде отправился из Дзержинска в Сочи, чтобы помочь тяжелобольной девочке

Велосипедисту необходимо преодолеть расстояние длиной в 2000 километров. Фото: Instagram Михаила Буравкова (@mikhailburavkov).

Велосипедное путешествие продолжительностью в 18 дней и длиной в 2000 километров – вот такую цель перед собой поставил житель Дзержинска Михаил Буравков. Ездой на велосипеде мужчина занимается уже давно и не один раз пускался в многокилометровые прогулки по городу и области, однако поездка до Сочи стала первым масштабным заездом.

- Моя поездка носит благотворительный характер. Это помощь маленькой девочке из моего города - Вере Рыльской. Ей 2 годика, и сейчас она очень нуждается в нашей помощи по сбору средств на реабилитацию, - рассказывает в соцсетях велосипедист.

Девочка родилась недоношенной и весь первый год своей жизни провела в больнице. Малышка пережила семь тяжелых операций на головной мозг, врачи поставили ей целый букет страшных диагнозов: гидроцефалия, эпилепсия, тетрапарез, дисфагия, термоневроз. Несмотря на это, медики считают, что у девочки есть хороший реабилитационной потенциал. Сейчас идет первый курс восстановления, и это даёт свои результаты – малышка начала видеть, слышать и даже пытается удерживать голову.

Реабилитация требует много финансовых вложений, и семья уже не справляется своими силами. Для помощи Вере был открыт сбор средств - он ведется в группе ВКонтакте.

– Мама Веры каждый день отчитывается, сколько денег поступило на счёт и на что они потрачены. Ничего секретного в этой теме нет, всё по-честному! – говорит Михаил Буравков.

Михаил решил, что длительный велотур станет хорошим подспорьем для привлечения внимания к проблеме Веры Рыльской. Практически каждый день мужчина информирует людей через социальные сети о сборе средств, а также старается оставлять на заправках и кафе наклейки с QR-кодами о помощи ребенку.

Итак, заезд в поддержку Веры Рыльской стартовал 14 августа. За этот день Михаил проехал на велосипеде 160 километров.

- Первые 80 километров дались тяжело, местами песок полусухой, который отнимает много сил, а ещё гравий все мозги повытряхивал, но, в целом, всё нормально, - рассказывает своим подписчикам в интернете путешественник.

Следующая часть пути далась Михаилу проще, он полагает, что это из-за спортивного напитка, который помог его организму восполнить потерю важных веществ. К вечеру мужчина стал искать стоянку на ночлег, однако хороших мест возле реки не нашёл: они либо мелкие, либо грязные, поэтому остановился в лесу.

На 2 день своего велопутешествия Михаил проехал 140 километров, а на следующий ещё 130 километров. За это время велосипедист посетил Мыс Доброй Надежды в Рязанской области, а также доехал до Моршанска в Тамбовской области.

- Тамбов – 4 день. Сегодня прокручено 90 километров, а всего 520 километров. День так себе. Какой-то неполноценный. Ночую в отеле, но не особо и хотелось. Надо постираться и зарядить гаджеты, - пишет в группе собственных путевых заметок Михаил Буравков.

На 5 день заезда из Дзержинска в Сочи на велосипеде путешественник преодолел 121 километр. В такую жару передвигаться тяжело, но Михаил не унывает и старается как можно чаще пить воду. Так, до ночлега у водоёма близ села Большой Самовец в Воронежской области мужчина успел выпить 6,5 литров воды.

На 6 день велопутешествия, 19 августа, Михаил добрался до Воронежа, заехал перекусить шаурмы, покупаться в реке и посмотреть главную площадь города, а затем снова отправился в путь. В этот день все передвижения мужчины составили 150 километров.

- Дело к ночи, еду в сторону Ростова, но сейчас начинаются платные участки, буду их объезжать, - рассказал Михаил в соцсетях. – Надо ускориться, отпуск у меня нерезиновый, к 1 сентября я должен быть в Сочи.

На сегодняшний день, 20 августа, Михаил начал свой путь как всегда рано и доехал до Анинского района.

- Начинаются адовые подъемы, в которые нужно упираться, но ничего, пока налегке, - поделился с подписчиками в инстаграме Михаил. - Остановка на обед через 15 километров и того получится я проехал 75 километров за сегодня.

Впереди у Михаила ещё две недели в пути, надеемся, что до Сочи велопутешественник доберётся вовремя и без проблем.

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