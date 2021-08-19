Партия «Новые люди»: время учить по-новому!

Новые люди обсудили актуальные проблемы системы образования и возможности их решения. Фото: партия "Новые люди"

Федеральный эксперт в сфере образования, главный редактор издательского дома «Первое сентября», лидер российского педагогического движения «Школа – наше дело», член центрального совета партии «Новые люди» Артём Соловейчик встретился с нижегородскими студентами и педагогами, сторонниками партии и кандидатами от Нижегородской области. Обсуждали актуальные проблемы системы образования и возможности их решения. Эксперт предлагает изменить подходы в этой важной сфере.

Образование ценно для каждого, оно дает возможность не только развить свои способности, но и устроиться в жизни, претендовать на высокооплачиваемую работу, это понимают родители и педагоги. Однако, нередки упреки в адрес школ, что уровень знаний выпускников оставляет желать лучшего, что в учреждениях образования не уделяют достаточного внимания воспитанию. А вузовский диплом, полученный большим трудом, может оказаться не востребованным.

Сторонники партии «Новые люди» считают, что образование должно быть бесплатным, а учить детей стоит по-новому, так, чтобы полученные знания в жизни пригодились.

Сейчас мир быстро меняется, дети должны быть к этому готовы. Недавно ВЦИОМ по предложению партии провел опрос родителей, исследование показало, что 70 процентов респондентов хотели бы, чтобы их дети имели свое дело - не обязательно бизнес, но интересное занятие, в котором человек может состояться как профессионал в той или иной сфере.

По словам Артема Соловейчика, в России никто не учит предпринимательской деятельности, это упущение, которое необходимо исправить. По мнению представителей партии, подрастающему поколению необходимо давать азы предпринимательства со школьной скамьи - это должно стать одним из ключевых навыков современных людей. Важно развивать и стремление к самореализации. Но самое главное, дать детям свободу выбора, чтобы они сами решали, каким путем идти.

Лидер российского педагогического движения «Школа – наше дело», член центрального совета партии «Новые люди» Артём Соловейчик встретился с нижегородскими студентами и педагогами. Фото: партия "Новые люди"

- С детского сада, начальной школы в ребенке закладывается, то какими качествами он будет обладать в будущем – станет свободным или закрепощенным, - рассказывает эксперт. – Если школьник знает, зачем он учится, у него появляется огромная энергия.

Одна из главных задач образования - помочь каждому человеку найти свой путь в жизни.

Однако, как отмечает эксперт, это непросто сделать, не изменив систему образования в школах. Артем Соловейчик назвал главные проблемы. Одна из них это – загруженность учителей, которые вынуждены работать более чем на одну ставку, чтобы получить достойную зарплату. Получается, что учителя завалены бюрократической работой и не могут уделять достаточно внимания самообразованию. Поэтому сторонники партии «Новые люди» считают необходимым, чтобы педагоги получали достойную заработную плату, были заинтересованы в своей работе. По мнению Артема Соловейчика, должность директора школы должна быть выборной.

Второй вопрос, который поднял эксперт – нехватка в стране 2 миллионов учебных мест в школах, учебные заведения переполнены, дети учатся в две, а то и три смены. По его словам, по нацпроекту “Образование” в стране планируется к 2024 году построить школы и увеличить количество учебных мест. Однако, этого может оказаться недостаточно. Артем Соловейчик предлагает выход: создать специальные учебные центры для старшеклассников. Таким образом, места в школах освободятся, а старшеклассники смогут учиться в новых современных пространствах.

Кроме того, партия «Новые люди» предлагает реформировать систему ЕГЭ. Экзамен должен быть добровольным, ученики должны иметь возможность несколько раз пересдать экзамен, если итог их не устраивает, а сам результат ЕГЭ должен принадлежать только самому ученику и его семье. По результатам ЕГЭ учеников не стоит оценивать эффективность работы учителя.

В период пандемии Артем Соловейчик провел при поддержке партии «Новые люди» всероссийское родительское собрание в онлайн-режиме. По видеосвязи эксперты, родители и учителя из разных регионов рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись. Онлайн-планёрку тогда посмотрели более ста тысячи человек.

«Новые люди» предлагают дать больше свободы и разнообразия в обучении, свести к минимуму обязательные стандарты: школа должна быть не «образовательной услугой», а подготовкой человека к жизни.

- Наступило время новых людей, дайте детям возможность самим делать свой жизненный выбор, - говорит Артем Соловейчик. - Нужно иметь большую смелость, чтобы растить свободных детей. Взрослым я советую: неверно задавать вопрос, что бы вы хотели, чтобы стало с вашим ребенком. Важно понять, чего хотят сами мальчишки и девчонки.