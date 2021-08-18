Бронзовый макет дореволюционного Нижнего Новгорода появился в Нижегородском кремле

Макет дает возможность увидеть, каким был город в дореволюционные времена. Фото: Александр Воложанин

Бронзовый макет «Исторический образ Нижнего Новгорода начала XX века» появился на территории Нижегородского кремля к 800-летию города. Открытие достопримечательности состоялось 17 августа около 10 корпуса крепости, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Макет размером 2,8 на 2,1 метра дает возможность увидеть, каким был город в дореволюционные времена, познакомиться с его памятниками архитектуры.

Размер макета - 2,8 на 2,1 метра. Фото: Александр Воложанин

- На нем изображен Нижегородский кремль и 480 существующих и утраченных исторических зданий в пределах современных улиц Пискунова, Добролюбова, Ильинской и площади Маркина. Работа сделана великолепно! Получился исторически точный и важный городской объект к юбилею Нижнего Новгорода. Уверен, что этот проект станет важным наследием для будущих поколений нижегородцев, – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Идея макета принадлежит нижегородцу Олегу Вдовину, который в рамках проекта «Команда 800» получил грантовую поддержку на его реализацию.

Над созданием макета работала тульский скульптор Марина Логунова.

- Я хотел создать макет Нижнего Новгорода, который прекрасен своей географией, архитектурой и, конечно же, людьми, создававшими этот город, - рассказал Олег Вдовин.

Над созданием макета трудилась тульский скульптор Марина Логунова, архитектором постамента выступил Евгений Шубин. На работу ушло больше года.