"Это как пробежать два марафона подряд": альпинист рассказал о восхождении на Эльбрус, которое посвятил Нижнему Новгороду

Роман Попков (слева) с членами группы на вершине Эльбруса. Фото: Предоставлено героем публикации

Нижегородский инструктор по выживанию Роман Попков шесть лет занимается альпинизмом. Уже успел покорить некоторые из «Семи вершин» - Монблан, Килиманджаро. Восхождение на гору Эльбрус, совершенное 3 августа, стало для него двадцатым. Альпинист рассказал «Комсомолке», как проходила экспедиция и какие еще вершины удалось покорить.

- Каждое восхождение я всегда кому-то или чему-то посвящаю, а тут как раз двадцатое, юбилейное, и юбилей Нижнего Новгорода, поэтому решил - надо взять флаг, чтобы поднять его на вершину и поздравить город.

Флаг с изображением герба Нижегородской области Фото: Предоставлено героем публикации

Трудностей никаких не было, потому что это уже далеко не первое мое восхождение. Плюс у нас погода была хорошая. Хотя, неделей ранее, в мое девятнадцатое восхождение был ветер 50 метров в секунду, видимости ноль, людей чуть ли не сдувало, а тут нам по всем статьям повезло.

В группе Романа было еще двое нижегородцев, тоже опытные альпинисты. Собеседник признался, любой подъем с учетом акклиматизации и дней отдыха, как правило, занимает около 10 дней. Так было и в этот раз. Сам штурм вершины (переход с высоты 3800 до 5742 метров) занял примерно 15 часов.

Нижегородец вместе с участниками группы на Эльбрусе Фото: Предоставлено героем публикации

- Многие считают, - продолжил альпинист, - что если они поднялись на вершину, то будут там бегать, как главный герой в фильме «Рокки» по ступеням лестницы, поднимут руки вверх и будут кричать: «Есть! Я это сделал!». Это происходит совсем не так. Чаще всего, люди доползают до вершины, и без эмоций падают. Если говорить про физические нагрузки, то за время штурма человек теряет столько калорий, как если бы пробежал два марафона подряд. Сказывается и гипоксия. Недостаток кислорода влияет и на внутренние органы, и на мозг. Идешь в гору в условиях сильного ветра и холода. В обычной ситуации, если человек поел, то его организм сам согревает. Наверху из-за гипоксии такие процессы наступают, что организм не в силах сам себя согреть. Поэтому альпинисты так сильно утепляются.

На этой высоте нередка и горная болезнь. При восхождении на Эльбрус подобное произошло с одним из участников экспедиции. На обратном пути ему стало давить голову, но товарищи пришли на помощь – дали нужное лекарство.

- В моем опыте Эльбрус – это одна из самых простых вершин, потому что она не техническая. Там не нужно лезть в отвесные стены руками, карабкаясь, как на Монблане, нет камнепадов и лавин. На самом пути нет ледовых трещин. Они есть в стороне, но ты по ним не идешь. Несмотря на это, идти высоко и далеко, не все доходят.

На Монблан Роман Попков поднимался всего один раз и никогда не забудет это восхождение. Были и камнепады, и лавины. Более того, 500 метров приходилось подниматься при помощи рук.

- Есть такое место, называется «нож», где нужно идти, как модель, нога в ногу, потому что слева несколько километров в Италию лететь, справа – во Францию. Там есть и трещины, через которые надо перебираться. Он ниже Эльбруса, но это совсем не прогулка, -добавил нижегородец.

Одним из ключевых факторов, по его мнению, является погода. Даже на высоте 2 тысячи метров можно сильно вымотаться, если будет сильный ветер и осадки. В будущем альпинист хотел бы покорить пик Коммунизма в Таджикистане, высота которого составляет 7495 метров.

- У всех почему-то главная цель – Эверест, высшая точка. Но у меня чуть другая мечта – подняться на самую высшую точку Советского Союза. Эверест более затратный по деньгам и технически там ничего особенного нет. Пик Коммунизма это уже и высотная, и техническая сложность. С точки зрения альпинизма, это очень престижно, - сказал собеседник.

В настоящее время Роман уже неделю как находится в Нижнем Новгороде. Звонок корреспондента застал его в центре города, на улице Большой Покровской. Альпинист восхищен выполненным благоустройством и очень хочет посетить юбилей города.

Нижнему Новгороду я желаю, чтобы в каждом году был такой праздник, как в этот раз. Чтобы не только к юбилею он развивался, а всегда процветал во всех направлениях, - заключил собеседник.