«Избили и отрезали уши ножом»: Двое мужчин покалечили нижегородца, забравшись к нему в дом

Подозреваемые в зверском нападении были задержаны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совершенно дикий случай произошел на днях в маленькой нижегородской деревне. Там двое мужчин забрались в дом к местному жителю, напали на него и отрезали ножом уши. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Всё случилось вечером 12 августа в деревне Елисеево Семеновского района.

- Двое мужчин взломали входную дверь и проникли в дом 54-летнего местного жителя. Между ними возник конфликт. Незваные гости напали на хозяина, избили и отрезали ножом уши, - рассказал источник.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы пострадавший не смог вырваться и убежать. Мужчина всю ночь прятался в лесу, и только утром обратился в ближайший медпункт.

Личности подозреваемых установлены – ими оказались местные жители в возрасте 39 и 20 лет. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, они были знакомы с потерпевшим: причиной конфликта стало то, что один из налетчиков заподозрил потерпевшего в краже его вещей. Все участники этой истории не работают, а двое из них имеют судимость. В момент совершения преступления налетчики были сильно пьяны.

- По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит до десяти лет тюрьмы, - пояснили в ведомстве.