Новое колесо обозрения на площади Сенной: Показываем, как устроено и какие виды открываются с высоты

Колесо обозрения работает ежедневно с 10:00 до 22:00 Фото: Мария СОРОКИНА

Больше месяца нижегородцы наблюдали за тем, как идет строительство колеса обозрения на площади Сенной, и вот наконец в минувшие выходные аттракцион заработал. В числе первых, кто прокатился на новом колесе обозрения и оценил красоту Нижнего Новгорода с высоты птичьего полета, оказался корреспондент «Комсомолки».

Кабинки с климат-контролем

Еще на подступах к карусели нас встретили компании любопытствующих горожан, которые с интересом наблюдали за происходящим и то и дело фотографировали белоснежное колесо, издалека похожее на огромную паутину или гигантскую кружевную салфетку.

Проход на аттракцион организован через кафе (оно же касса). Здесь можно оплатить поездку, а также купить кофе и попкорн – их разрешено брать с собой.

Кафе, где можно купить оплатить поездку на колесе обозрения Фото: Мария СОРОКИНА

В каждой кабинке есть небольшой столик, а на лавках для большего комфорта разложены подушки.

Так выглядит обычная кабинка Фото: Мария СОРОКИНА

Всего на новом колесе обозрения кабинок 18, в том числе установлена одна кабинка для маломобильных граждан с двумя дверками и одна ТикТок-кабинка с фотозоной. Еще есть ViP-кабинка повышенной комфортности, столик там больше, а посадочные места удобнее. Аттракцион будет работать круглогодично: для комфортного катания в холодную погоду кабинки оборудованы климат-контролем.

С высоты птичьего полета

В пути пассажирам открываются необыкновенные виды на Волгу, канатную дорогу, трамплин, Печерский монастырь, мечеть, Казанский съезд.

Вид на мечеть Фото: Мария СОРОКИНА

Вид на канатную дорогу Фото: Мария СОРОКИНА

Вид на Волгу Фото: Мария СОРОКИНА

Вскоре верхушки многоэтажных новостроек начинают казаться близкими, а люди внизу становятся все меньше, превращаясь в пеструю массу. Внутри почти не ощущается, что кабинка двигается по кругу. Небольшое покачивание можно ощутить лишь при наборе высоты и спуске. Колесо движется очень плавно, позволяя рассмотреть красоты вокруг. Конструктивные элементы не перекрывают обзор – можно сделать неплохие фото - не хуже, чем с дрона.

На выходе из кабинки посетителей встречают операторы аттракциона. Они помогают выйти, спрашивают о состоянии и самочувствии.

Собравшись с мыслями после первой поездки, садимся в ТикТок-кабинку. Она, кстати, первая по нумерации.

ТикТок-кабинка с фотозоной Фото: Мария СОРОКИНА

Внутри она почти не отличается от остальных, но вид на конструктивные части колеса здесь закрывает яркий фон со светящимся табло. Сев здесь, можно снимать задорные видеоклипы или делать селфи с друзьями.

Посетителям понравилась необычная кабинка Фото: Мария СОРОКИНА

Разработка проекта заняла полтора года

За процессом запуска внимательно наблюдал генеральный директор компании-инвестора ООО «Нерпа» Тимур Габдуллин. Он рассказал, что высота колеса составляет 50 метров, а высота относительно уровня Волги – почти 130 метров. Работа над проектом велась около полутора лет, а на строительство колеса ушло не более полугода.

Тимур Габдуллин рассказывает про аттракцион Фото: Мария СОРОКИНА

- Сначала велось исследование грунта и склона, далее было разработано основание для колеса обозрения, соответствующее всем требованиям и нормам. После этого приступили к подготовке территории, а 20 июня – к сборке самого аттракциона, - заметил он.

Кстати, аттракцион можно в любой момент разобрать и перенести на новое место, так как он не является капитальным объектом.

- Колесо обозрения – это готовое изделие, поэтому оно строится быстрее, чем здание, так как основные конструктивные элементы изготавливаются на заводе. Сюда оно приехало в разобранном виде. Аттракцион получил сертификат соответствия, разрешение на эксплуатацию, прошел все необходимые испытания, техническое освидетельствование, о чем сообщает табличка на входе, - заметил Тимур Габдуллин.

Как выбирали место

По словам Тимура Габдуллина, данное место было выбрано не случайно. Рассматривалось множество локаций, но большинство не подходило из-за имеющегося статуса охранной зоны, а с некоторых территорий открывались не столь живописные виды на город. Наиболее удачным местом для размещения аттракциона оказалась территория рядом с канатной дорогой и трамплином - здесь он простоит около пяти лет. Склон под колесом был дополнительно укреплен, поэтому оползни ему не страшны.

Помимо установки колеса компания-инвестор также занимается благоустройством территории. Здесь выполняется мощение пешеходных зон, позднее будут установлены скамейки, а также новый арт-объект, который станет сюрпризом для нижегородцев.

КОНКРЕТНО

Колесо обозрения на площади Сенной работает ежедневно с 10:00 до 22:00. В августе проводятся ночные катания с 22:00 до 02:00. Стоимость билетов от 150 до 500 рублей.