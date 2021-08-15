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Происшествия15 августа 2021 11:00

В Дзержинске пропала 16-летняя девушка

Волонтеры отряда ПСО "Рысь" объявили поиск
Екатерина КУРОЧКИНА
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16-летняя Кристина Рыжова села в такси и больше ее никто не видел в Дзержинске фото: ПСО "Рысь"

16-летняя Кристина Рыжова села в такси и больше ее никто не видел в Дзержинске фото: ПСО "Рысь"

Девочка-подросток разыскивается в Нижегородской области. Информацию о ее пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Рысь».

По информации, в пятницу, 13 августа, 16-летняя Кристина Рыжова села в такси на улице по адресу г. Дзержинск, ул. Черняховского, и больше не вернулась домой. Родные и близкие не знают, где она может находиться.

У разыскиваемой рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и темно-русые длинные волосы.

На нее были надеты бежевая ветровка, черная футболка, черные джинсы и белые кроссовки. С собой девочка взяла телефон и нательный крестик на цепочке.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28−38−200 или в полицию по каналу связи 102.

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