В Дзержинске пропала 16-летняя девушка

16-летняя Кристина Рыжова села в такси и больше ее никто не видел в Дзержинске фото: ПСО "Рысь"

Девочка-подросток разыскивается в Нижегородской области. Информацию о ее пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Рысь».

По информации, в пятницу, 13 августа, 16-летняя Кристина Рыжова села в такси на улице по адресу г. Дзержинск, ул. Черняховского, и больше не вернулась домой. Родные и близкие не знают, где она может находиться.

У разыскиваемой рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и темно-русые длинные волосы.

На нее были надеты бежевая ветровка, черная футболка, черные джинсы и белые кроссовки. С собой девочка взяла телефон и нательный крестик на цепочке.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 28−38−200 или в полицию по каналу связи 102.