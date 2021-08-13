Светомузыкальный фонтан открыли около концертного зала «Юпитер»

Около "Юпитера" заработал новый фонтан. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Новый светомузыкальный фонтан перед концертным залом «Юпитер» открылся 12 августа. Фонтан является «сухим», то есть не имеет традиционной чаши, и кажется, будто струи воды бьют из-под земли.

Старый фонтан с глубокой квадратной чашей был заброшен более десяти лет и в последнее время представлял собой весьма печальное зрелище: обшарпанная плитка, каракули вандалов на внутренних стенках и мусор в чаше. В 2020 году его демонтировали в рамках комплексного благоустройства территории, и вот теперь обновленный фонтан предстал перед нижегородцами во всей своей красе.

Так площадь перед "Юпитером" выглядела раньше.

- Я уверен, что это место станет еще одной точкой притяжения для нижегородцев. Горожане всегда любили сюда приходить, и сейчас, как только убрали ограждения, у фонтана сразу собрались люди, - сказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Новый фонтан построен полностью на деньги инвестора – собственника концертного зала «Юпитер». Диаметр фонтана составляет 12 метров, а струи воды бьют на высоту до семи метров. Фонтан имеет шесть переключаемых режимов различной динамики.

А так она выглядит сейчас. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Фонтан будет работать ежедневно, а по вечерам, в 20:00 и в 21:00, здесь будут проводиться получасовые светомузыкальные представления.

К слову, это уже не первый «сухой» фонтан в Нижнем Новгороде. В прошлом году по такой технологии был построен фонтан в сквере на улице Грабина Московского района, а этим летом подобный фонтан появился на Нижневолжской набережной.

Струи фонтана бьют на высоту до 7 метров. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Новый рукотворный гейзер на Октябрьской площади стал достойным украшением обновленной улицы Варварской, где этим летом было выполнено комплексное благоустройство. Здесь отремонтировали инженерные сети, дороги, тротуары и фасады зданий.