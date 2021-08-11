Все знали, что нас будут «топить»: нижегородская гимнастка Анастасия Максимова рассказала об участии в Олимпийских играх

Анастасия Максимова на Олимпиаде. Фото предоставлено спортсменкой.

По завершении Олимпиады в Токио нижегородские гимнастки Анастасия Максимова и сестры Аверины вернулись в Россию. Спортсменки готовятся к встрече с президентом, после которой вместе отправятся в Нижний Новгород, как раз к юбилею города. Анастасия Максимова рассказала «Комсомолке» о настроениях в коллективе и неприятном послевкусии, которое осталось от судейства на играх.

Гимнастки в России. Фото предоставлено спортсменкой.

- Сейчас мы отдыхаем и находимся в Москве, у нас было мероприятие на Красной площади, - рассказала спортсменка. - Я, Дина и Арина Аверины прилетели вместе. Вообще, по ходу сборов во Владивостоке и на Олимпиаде мы имели возможность наблюдать друг за другом. В тот день, когда мы выиграли командное «серебро» Дина и Арина тоже пришли за нас поболеть. Уже тогда многое было понятно. Там, на диванах, узнав о результатах, и они, и я плакали. Мы приехали за золотом!

Девушки действительно готовились так, как, наверное, ни одна сборная. Даже телефонами им разрешалось пользоваться только по утрам – заполнять специальную программу о состоянии здоровья. Общего зала с телевизором девушки тоже сторонились, соблюдали социальную дистанцию. Спать ложились вовремя, на тренировках старались быть безупречными.

Российские гимнастки. Фото предоставлено спортсменкой.

И все же это не привело к ожидаемому результату – Дина вторая, Арина без медали, Анастасия в составе своей команды тоже без олимпийского «золота». В российской команде считают судейство предвзятым. Тем более, что соперница Авериных, ныне Олимпийская чемпионка Линой Ашрам, допустила серьезную ошибку при выступлении. Тренер российских гимнасток Ирина Винер-Усманова не стала сидеть сложа руки и решила добиваться справедливого решения судей.

- Мы не разговаривали с тренером на эту тему, но слышали, что Ирина Александровна написала в МОК, и ее требование отклонили. Думаю, она будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Честно говоря, я уже не верю, что это что-то изменит. Да, в практике Олимпиады были случаи, когда после долгих пересудов спортсменам давали медали, или наоборот отнимали. Даже если так случится, и нам пришлют медали, это уже будет совсем не то, как если бы нам их вручили на пьедестале.

Внутри коллектива стараются не обсуждать произошедшее. С другими спортсменками Анастасия периодически общается на отвлеченные темы. Родственники и друзья все равно восхищаются и подбадривают.

- Все очень рады «серебру», потому что видели ситуацию с Диной и Ариной Авериными. Все знали, что на следующий день нас будут «топить». Очень многие говорят: «Выше серебра вы бы не получили, вам бы не дали, потому что такая была установка». Россия 20 лет приносит только золотые медали и многим это уже надоело.

"Серебро" Олимпиады в Токио. Фото предоставлено спортсменкой.

Общее впечатление от Олимпиады у Максимовой осталось не из лучших. Порадовал вид из окна, удивили картонные кровати и двухэтажная столовая, а вот японская еда девушке пришлась не по вкусу, да и пустые трибуны не слишком воодушевляли. Спортсменка с пониманием относится к антиковидным мерам – этой Олимпиады и вовсе могло не быть. Однако Анастасии есть с чем сравнивать, за плечами игры 2016 года.

-Эта Олимпиада отличалась от предыдущей. Здесь я ощущала гораздо больше ответственности, чем в первый раз. А в третий раз будет, наверное, еще сложнее. Скажу честно, в Рио-де-Жанейро мне понравилось больше. Без зрителей это не так красиво и интересно. Мы видели закрытие Олимпийских игр. По телевизору очень красиво было показано, масштабный стадион, фейерверк, разные проекции. Вживую это смотрелось совсем не так.

Уже 19 августа спортсменки отправятся в Нижний Новгород, а 21-го Дина и Арина Аверины выступят на юбилее города. Анастасия также подумывает над тем, чтобы посетить праздничные мероприятия.