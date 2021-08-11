Четверо на одного: Смертельное избиение нижегородца около кафе попало на камеру видеонаблюдения

На кадрах видно, что мужчина даже не пытается сопротивляться. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, который обвиняется в избиении человека до смерти. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, обвиняемый приехал в Нижегородскую область на заработки, но при этом не уточняется, откуда он прибыл - из-за рубежа или из другого региона.

Эта история произошла в Канавинском районе зимой 2020 года. В тот декабрьский вечер компания мужчин собралась в местном баре-«разливайке», чтобы отметить конец рабочего дня. Среди них был и 42-летний потерпевший – он познакомился с обвиняемым здесь же днем ранее. Однако вскоре между знакомцами завязался конфликт.

- Обвиняемый необоснованно заподозрил своего нового знакомого в краже сумки. В ходе ссоры обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего, который от полученных травм умер в больнице, - рассказали в СК.

Смертельное избиение попало на видео, поскольку действия разворачивались на крыльце кафе, прямо под камерой. На кадрах видно, что изначально на потерпевшего напали четверо мужчин: однако трое быстро от него отстали, а один продолжал активно избивать своего оппонента. Увидев, что товарищу не нужна «помощь», троица встала рядом и стала наблюдать, как жестоко избивают человека. Тот в свою очередь не оказывал никакого сопротивления – то ли от алкоголя, то ли от полученных травм. Обидчик тряс его, как грушу, но никто даже не попытался его остановить. Один из присутствующих был в рабочей оранжевой жилетке и строительной каске – видимо, зашел на огонек прямо с работы.

Обидчика задержали и возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас обвиняемый находится под стражей, свою вину он признал лишь частично.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.