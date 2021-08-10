«Гроб уронили, покойнику сломали ногу»: В Нижегородской области случился скандал на похоронах из-за пьяного могильщика

«Гроб уронили, покойнику сломали ногу»: Пьяный могильщик стал причиной ритуального скандала в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Громкий ритуальный скандал разгорелся в небольшом городке Заволжье Нижегородской области – там обычные похороны закончились судебными разбирательствами. До сих пор все родственники покойного с содроганием вспоминают тот страшный день.

- 6 августа мы хоронили нашего дедушку, скончавшегося от сердечного приступа, - рассказала «Комсомолке» внучка покойного Елена. – Чтобы организовать похороны, мы обратились в местную ритуальную компанию. Все шло хорошо, пока не приехал катафалк. Как оказалось, один из работников, который должен был выносить гроб, был абсолютно пьяным. Он с трудом держался на ногах, поэтому выносить и спускать гроб с лестницы пришлось помогать нам самим, родственникам.

Дальше – больше. По словам родственников, всю дорогу до кладбища молодой человек прикладывался к бутылке пива. И туда прибыл уже совсем навеселе.

- Спуская гроб в могилу, они уронили его, - вспоминают родственники умершего. – Гроб упал и открылся, из него все вывалилось. Дедушке даже сломали ногу. Представляете, каково нам было все это видеть! После этого гроб даже никто не стал заколачивать – похоронили, как есть.

По словам родственников, свидетелей этой жуткой картины наберется больше 20 человек. Однако в самой ритуальной компании свою вину признавать отказались.

- Единственное, что они нам предложили – это 800 рублей за моральный ущерб, - рассказывает внучка. – Еще две тысячи – за работу могильщика и 250 рублей за то, что мы сами убирали ограду. Итого три тысячи рублей. Однако никто из самой компании даже не извинился.

Переписка с ритуальной компанией закончилась оскорблениями.

Теперь родственники покойного намерены обратиться в суд и в прокуратуру. Тем более, что мирным путем договориться не удалось.

- После того, как мама разместила видео в интернете, и разгорелся скандал, на нее вышла начальница этого агентства, - рассказывает Елена. – Она начала сыпать оскорблениями и угрозами. Никаких извинений по-прежнему нет.

«Комсомолка» дозвонилась до оскандалившегося ритуального агентства, однако там комментировать инцидент отказались.