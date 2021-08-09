«Выбрался с помощью простыни»: В Самаре из изолятора сбежал заключенный Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самаре из изолятора сбежал заключенный, подозреваемый в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотических средств. Как удалось установить, из камеры Максим Львов (имя героя изменено – прим. ред.) выбрался с помощью простыни.

- Около часа ночи 7 июля мужчина открутил внутреннюю решетку, затем ногой выбил наружную решетку и по простыне спустился из камеры, расположенной на третьем этаже изолятора, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сам следственный изолятор оборудован системой видеонаблюдения. В момент происшествия вместе со сбежавшим находились еще двое арестованных. Однако они его примеру не последовали и остались в камере. Всего в изоляторе той ночью было быть арестованных.

- От окна здания до забора расстояние около 5 метров, по периметру забора расположена колючая проволока типа «ягоза, - рассказал «Комсомолке» источник.

Однако это не помешало подозреваемому сбежать. Последний раз камеру осматривали за 15 минут до побега. В тот момент сам Максим Львов находился в туалете, двое его сокамерников мирно спали в камере.

- Чтобы задержать сбежавшего, был поднят весь личный состав линейного управления, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – В поисках были задействованы 180 сотрудников полиции. Все ориентировки были распространены по другим отделам полиции. Задержать его удалось только около четырех часов утра. Он находился на территории вагонного депо северного парка станции Самара.

Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой предстоит выяснить, как подозреваемому удалось сбежать.