Пять человек пострадали в массовом ДТП с инкассаторской машиной под Богородском 6 августа

Под Богородском столкнулись легковушка, внедорожник и инкассаторский автомобиль. Фото: принтскрин видео.

Крупная авария произошла на Богородской трассе днем 6 августа. Там на 432 километре автодороги Касимов – Нижний Новгород столкнулись две иномарки и инкассаторская машина. Пострадали пять человек, из них двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водитель автомобиля «Шкода» совершил столкновение с автомашиной «Фиат» (инкассаторский автомобиль – прим.), в результате чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Фольксваген», - рассказали в дорожной полиции.

К счастью, обошлось без жертв. В аварии пострадали трое взрослых и двое детей – 15-ти и 13-ти лет. Все они были на скорой доставлены в областную больницу. Еще два человека осмотрены медиками на месте, госпитализация им не потребовалась.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с целью установления причин ДТП, - подчеркнули в ведомстве.