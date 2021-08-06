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Общество6 августа 2021 15:40

Нижегородская кассирша стала байкершей, чтобы сыграть свадьбу своей мечты

Необычный свадебный кортеж заметили на днях в Арзамасе: жених и невеста приехали в ЗАГС на мотоциклах – каждый на своем. Их необычную историю «Комсомолка» узнала из первых уст
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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Девушка получила права на мотоцикл пару месяцев назад.

Девушка получила права на мотоцикл пару месяцев назад.

Фото: Предоставлено героем публикации

Кроссовки, шлем, фата по ветру и рев мотора - такая необычная свадьба прошла на днях в небольшом городке Арзамасе Нижегородской области. Ловя изумленные взгляды прохожих и водителей, жених и невеста на мотоциклах прокатились по городу и направились прямиком в ЗАГС. Он – на трюковом спортивном Honda, она - на стильном черно-зеленом Kawasaki. Кто-то снял необычную парочку на видео и опубликовал в интернете – так об этой свадьбе узнали тысячи людей.

«Через полгода сделал предложение»

Героями ролика оказались жители Арзамаса Вадим и Виктория Молодкины. Девушка работает кассиром в РЖД и в свободное от работы время преподает Pole Dance в хореографической студии, Вадим – предприниматель. Не желая устраивать стандартных церемоний со свитой гостей, они решили сыграть мотосвадьбу.

«Комсомолка» разыскала молодоженов, чтобы спросить, как им пришла в голову идея такого необычного бракосочетания и заодно узнать их историю любви. Пара прямо сейчас направляется в свадебное путешествие в Крым. Вадим за рулем, поэтому мы пообщались с его новоиспеченной женой Викой.

Необычная свадьба наделала много шума в небольшом провинциальном городке.

Необычная свадьба наделала много шума в небольшом провинциальном городке.

Фото: Предоставлено героем публикации

- Мы познакомились с Вадимом почти год назад через общих друзей, - рассказала «Комсомолке» Виктория. - В сентябре 2020 года меня позвали кататься на вейкборде – как оказалось, нас катал Вадим. В итоге у нас с ним завязалось общение, нашлось много общих тем и увлечений. Через полгода он сделал мне предложение! – рассказывает девушка.

Освоила мотоцикл – и в ЗАГС!

Ребята сразу решили: никаких стандартных банкетов с кучей гостей, голубей и платьев а-ля «баба на чайник». Планировали расписаться и сразу уехать на море.

- И тут у Вадима появилась идея поехать в ЗАГС на мотоциклах, так как еще осенью мне был подарен Kawasaki z1000. Но опыта вождения мотоцикла у меня не было, и мы отправились в Москву в крытую автошколу - там я первый раз попробовала управлять мотоциклом. В мае я пошла учиться на категорию А, в июне получила права и начала потихоньку катать по городу, - говорит Вика.

Девушка признается, что необычная свадьба наделала немало шума в Арзамасе.

- Мы ловили взгляды водителей и пешеходов, замечали, что многие снимали на телефон. Если честно, то сами не ожидали столько внимания, в планах не было никого шокировать. Мы лишь воплотили свои представления о нашем бракосочетании. От свадьбы получили нереальное количество эмоций, драйва, адреналин! – говорит невеста.

Вадим сделал Виктории предложение через полгода после знакомства.

Вадим сделал Виктории предложение через полгода после знакомства.

Фото: Предоставлено героем публикации

Поменяла скутер на мотоцикл

На свадьбе жених и невеста оба были в белом. На голове у девушки был необычный шлем с ушками и фата, которая стала причиной множества вопросов в сети: не мешает ли она байкерше?

- Фата во время езды не мешала, потому что ее сдувало назад, и только в момент остановки ее могло ветром вперёд перекинуть, - развеяла сомнения Виктория.

Вадим катается на мотоциклах с 16 лет, а Вика десять сезонов откатала на скутере. И даже в путешествии пара не изменяет своим увлечениям: на море они захватили с собой гидроцикл – будут покорять не только дороги, но и моря.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» поздравляет Викторию и Вадима с созданием семьи и желает молодым большого счастья!

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