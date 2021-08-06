Фестиваль воздушных шаров 2021 в Нижнем Новгороде: расписание полетов, время, площадки

Фестиваль обещает стать самым масштабным воздухоплавательным событием в России. Фото: Воздухоплавательный клуб SharNN

Фиеста тепловых аэростатов, приуроченная к 800-летию Нижнего Новгорода, пройдет в столице Приволжья с 15 по 20 августа. По словам организаторов, она станет самым масштабным воздухоплавательным мероприятием в России в этом году. В небо одновременно поднимутся 25 аэростатов из разных регионов страны. Рассказываем, где и когда пройдет Фестиваль воздушных шаров 2021 в Нижнем Новгороде.

Площадки

Как рассказал «Комсомолке» руководитель воздухоплавательного клуба SharNN Георгий Зименко, воздухоплаватели очень зависят от погодных условий. Соответственно и точки взлета будут зависеть от направления ветра.

- У нас есть несколько согласованных точек, главная из которых - традиционная площадка перед Нижегородской ярмаркой. Там запланирован массовый старт, в котором будет задействовано максимальное количество шаров. Также у нас есть площадка-парковка около стадиона «Нижний Новгород», стадионы «Динамо» и «Локомотив», площадки за городом при определенном ветре. О местах дислокации более понятно будет за сутки до старта, а точно известно – в день мероприятия, - пояснил Георгий Зименко.

По его словам, иногда командам приходится менять дислокацию прямо во время мероприятия.

- Бывает, мы выезжаем на место старта, пускаем шар, смотрим, он летит не так, тогда мы переезжаем в другое место, подстраиваемся под ветер, - рассказал воздухоплаватель.

Время полетов

Взлетать шары будут дважды в день: утром около 5 утра, вечером – в 18:00-18:30.

- Днем летать тепловые аэростаты не могут, потому что Земля прогревается, и восходящие и нисходящие потоки не дают возможности безопасно произвести полет. У нас есть два часа после восхода солнца и перед закатом, - говорит Георгий.

Полетать на воздушном шаре может любой желающий – стоимость свободного полета составляет 8 тысяч рублей. Полет длится от 30 до 90 минут, аэростат поднимается на высоту до 400 метров.

- Над чем будем пролетать, сказать сложно – это зависит от ветра, - говорит Георгий Зименко. - Старт выбирается таким образом, чтобы максимально захватить город. Но есть направления ветра, при которых летим за городом, для того, что бы не попасть в аэропорт Стригино.

Как уже говорилось выше, воздухоплавательный спорт сильно зависит от погодных условий, и при нелетной погоде подъем в воздух может быть отменен.

Привязные подъемы

В рамках Приволжской фиесты-2021 будут проходить так называемые привязные подъемы – когда аэростат поднимается в воздух на высоту до 50 метров и парит в воздухе, привязанный фалами к наземным объектам.

- Привязные подъемы будут проходить на Ярмарке. Они будут кратковременными, на 3-5 минут – этого достаточно, чтобы сделать красивые фотографии на память, - рассказал Георгий Зименко.

По его словам, корзина вмещает от трех до 12 человек, в зависимости от аэростата.

Привязные подъемы будут как платные, так и бесплатные, организованные совместно с АНО «Центр 800». Чтобы узнать исчерпывающие подробности, «Комсомолка» направила запрос в «Центр 800».

Свечение

Отдельно в программе фиесты стоит отметить свечение воздушных шаров, когда в темное время суток они подсвечиваются пламенем.

- Свечение будет проходить в один из дней Фестиваля на Ярмарке после захода солнца, то есть после 21 часа, - уточнил воздухоплаватель.

Ночное свечение аэростатов – пожалуй, самая зрелищная часть любого подобного фестиваля, которая традиционно собирает большое количество зрителей и которую так любят снимать фотографы. Гигантские воздушные шары, подсвеченные пламенем газовых горелок, выглядят максимально эффектно на фоне ночного неба.

В фестивале воздушных шаров, приуроченном к 800-летию Нижнего Новгорода, принимают участие 25 команд воздухоплавателей из разных регионов России: Башкирии, Татарстана, Новгорода, Москвы и Подмосковья, Псковской области, Ставропольского края Крыма, Сочи и других.