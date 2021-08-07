Пловец вернулся на фасад здания бассейна «Чайка» в Нижнем Новгороде Фото: Александр Поднебесный группа Вконтакте "Типичный Нижний Новгород"

Уничтоженную мозаику с изображением пловца восстановили на здании бассейна «Чайка» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили нижегородцы в группе ВКонтакте «Типичный Нижний Новгород.

Так, данное панно сохранилось с советских времён и украшала стену здания до 2018 года. Тогда мозаику демонтировали во время ремонта бассейна и заменили на рисунок неизвестного художника: он изобразил пловца с женской грудью и азиатскими чертами лицами. Однако, демонтаж образца искусства ХХ века вызвал сильную волну возмущения у местных жителей. Рисунок закрасили белой краской на следующий же день.

В этом году мозаику решили восстанавливать, первые работы начались в июне.

- Это кажется невероятным, но самый знаменитый пловец в Нижнем Новгороде наконец-то сгинул. В 2018 году уродец появился на стене здания и вот только сейчас оригинальную мозаику восстановили. Ура!, - теперь пишут в группе ВКонтакте местные жители.

Сейчас оригинальная мозаика ХХ века вновь украшает фасад здания, ее полностью восстановили.