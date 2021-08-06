«Они всегда вместе»: Первый тренер сестер Авериных раскрыла секрет успеха знаменитых гимнасток. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главными звездами квалификационного раунда по индивидуальному многоборью на Олимпийских играх в Токио стали россиянки Дина и Арина Аверины. Обе спортсменки смогли пробиться в финал Олимпиады. Дина Аверина набрала в сумме выступления в четырех видах программы 106,300 балла. В активе её сестры Арины 106,175 балла. Теперь они в числе главных претендентов на победу. «Комсомолка» связалась с первым тренером спортсменок и выяснила, в чем секрет их успеха.

- Они пришли ко мне, когда им было всего четыре года, - вспоминает тренер Лариса Белова. – В нашем клубе у них сначала занималась мама, потом старшая сестра Полина. А потом привели и Дину с Ариной. Девочки были совсем маленькие, но очень быстро все схватывали. Уже в конце первого года они поехали на соревнования. Конечно, тогда об Олимпиаде никто еще не думал. Но чем старше они становились, тем больше я понимала, что это необычные дети. Они могли сделать гораздо больше, чем их ровесники. У меня таких детей до них не было. В них сочеталось все – красивые, координированные, талантливые и трудоспособные.

По словам тренера, с детства девочки были всегда вместе – в поездках, на соревнованиях, на тренировках. Вместе они и на Олимпиаде. И в этом их главная сила.

- Они всегда друг другу помогали и помогают. Они даже тренироваться не могли порознь: если одна заболевает, то и вторая уже плохо тренируется, - вспоминает тренер. - Они вообще друг без друга не могут. Я всегда думала – что делать, если одна попадет на чемпионат, а другая нет. Как они будут? К счастью, они везде попадали вместе. И здесь, на Олимпиаде, они тоже вместе. В этом их основная сила. Вместе они могут преодолеть все.

При всем при этом девочки совершенно разные по характеру. Лидер в этой паре, безусловно, Дина. Однако и Арина никогда не отстает от сестры.

- Дина – это такой огонь, командир. Она знает, чего она хочет, преодолеет любые преграды, - рассказывает Лариса Белова. - А Ариша более спокойная, уравновешенная. Если на Дину можно было крикнуть – она будет только злее, то на Аришу кричать нельзя. От крика она только замыкается. Они и по сей день такие. Лидером там считается Дина. Она - максималистка. Кажется, даже если она все сделала, то она все равно недовольна своим выступлением. Если она кому-то проиграла, то на следующий день будет когти рвать. А Арина берет своим спокойствием. Она сильна этим.

Для Дины и Арины Авериных – это первая Олимпиада. Однако они уже продемонстрировали отличные результаты. Теперь осталось дождаться финала.

- Настроены они хорошо, только на победу, - делится Лариса Белова. - Но это Олимпийские игры. Самое главное, чтобы хватило самообладания, чтобы было душевное спокойствие. Чтобы они справились сами с собой.

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