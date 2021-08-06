90 на двоих

Градуировщицы цеха №55 Надежда Прошина и Вера Мартемьянова в июле отметили 45-летие трудового стажа на Арзамасском приборостроительном заводе.

На АПЗ они пришли молодыми девушками. Познакомились в 1976 году в цехе №64, тогда началась история не только их одинаковой трудовой деятельности, но и крепкой дружбы. 17 лет они проработали операторами программных станков с ЧПУ.

– До сих пор помню свой огромный итальянский станок. Со временем в цехе стали оставлять одних мужчин, ведь станки на предприятие приходили более сложные, – вспоминает Надежда Прошина.

– Тогда Надя и уговорила меня попробовать работать в новом цехе №55, – дополняет Вера Мартемьянова.

Так обе стали градуировщицами. И уже 28 лет занимаются проливкой счетчиков. Но на производстве по-прежнему в числе первых по выполнению плана, да еще и в общественной жизни успевают участвовать.

– Подруги разные по характеру: Надежда Николаевна общительная, веселая и задорная; Вера Алексеевна, наоборот, человек тихий, строгий к себе и к окружающим. А объединяет их ответственный подход к работе и трудолюбие, – рассказывает мастер участка Татьяна Захарова. – Летом на участке градуировки работы много – сезон! План на месяц – 65 тысяч водосчетчиков. Надежда и Вера с ним справляются, за смену успевают проливать от 200 до 250 СВК.

Увлечения у подруг тоже непохожие. Надежда Николаевна отдыхает от трудовых будней в саду, выращивает овощи. Еще она с 2015 года имеет звание «Почетный донор».

Вера Алексеевна увлекается музыкой: ей нравится слушать различных рок-исполнителей. Например, этим летом, во время отдыха в Крыму, она побывала на концерте группы «Ария».

А вот мечты у подруг схожи: чтобы на работе все спорилось, да дети и внуки были счастливы: у Надежды Николаевны дочь и пятеро внуков, у Веры Алексеевны трое детей и четверо внуков.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной