Жара возвращается в Нижний Новгород: Рассказываем, сколько она продержится. Фото: Мария СОРОКИНА

Передышка после нескольких недель изнуряющего зноя была в Нижегородской области недолгой – уже в эти выходные в регион возвращается жара. Причем задержится она надолго. Рассказываем, сколько продержится жара в Нижегородской области.

- Уже в субботу, 7 августа, столбики термометров в Нижнем Новгороде поднимутся до +30 градусов, - предупреждают синоптики. – При этом все еще вероятны дожди. А вот в воскресенье, 8 августа, осадки прекратятся. При этом воздух прогреется до +31 градуса.

Такая погода сохранится в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в течение всей следующей недели. Понемногу начнет отступать жара только к выходным.

- В период с 7 по 11 августа местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасности лесов и торфяников, - предупреждают спасатели. – В связи с этим возрастает риск возникновения природных пожаров. Возможно увеличение очагов пожаров и распространение огня на населенные пункты и линии электропередач. Просим нижегородцев в этот период быть предельно внимательными и соблюдать все правила пожарной безопасности.

По прогнозу синоптиков, небольшое понижение температуры возможно только в следующие выходные.

- В субботу, 14 августа, столбики термометров опустятся до +26 градусов. При этом в регион вернутся дожди, - предупреждают синоптики. – В воскресенье похолодает до +24 градусов.