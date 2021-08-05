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Спорт5 августа 2021 19:30

«Мой результат оказался далек от того, на что я был готов»: Легкоатлет Валерий Пронкин рассказал о своем участии в финале Олимпиады

Нижегородского спортсмена не устроило занятое им 8 место
Мария СОРОКИНА
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Валерий Пронкин на Олимпиаде. Фото предоставлено тренером Вадимом Херсонцевым

Валерий Пронкин на Олимпиаде. Фото предоставлено тренером Вадимом Херсонцевым

Нижегородский метатель молота Валерий Пронкин завершил свое выступление на Олимпиаде в Токио. Он занял 8 место в финале, при этом 3 попытки из 6 не были засчитаны. Сам спортсмен признался, что рассчитывал на более высокие показатели. Впечатлениями от выступления на своей первой Олимпиаде Валерий Пронкин поделился с «Комсомолкой».

- Всю ночь не спал после финала, захлестнули эмоции. Сейчас уже остыл, но неприятный осадок остался. Мой результат оказался далек от того, на что я был готов. Восьмое место я считаю низким. Выполнив первый бросок, я почувствовал, что можно добавлять к этому результату и метать гораздо дальше. После третьего броска меня «подрубило» чуть-чуть. Потом проанализировали с тренером - он предположил, что повлияла акклиматизация, - объяснил Пронкин.

Спортсмен считает, что мог бы если не повторить, то приблизиться к своему личному рекорду. И все же, на этой Олимпиаде молотобойцы показали внушительные результаты, отправляя снаряды на 80 и более метров.

- Это одна из самых сильных олимпиад за последние 20 лет, - продолжил собеседник, - Если вспомнить Рио-де-Жанейро, там 78 метров бы хватило, чтобы выиграть Олимпиаду, понимаете? Это показывает, что молот «растет». Будем работать, чтобы догнать остальных, бить собственный рекорд, - говорит легкоатлет.

В целом нижегородец рад, что прошел в финал уже на первой своей Олимпиаде и рассчитывает отобраться на следующую. По его словам, игры оставили неизгладимое впечатление, которое не передать словами.

- Тренер мне много говорил, что Олимпиада — это что-то другое, ни с чем несравнимое, а я даже не осознавал, насколько. Только после своих выступлений я понял, насколько это редкое событие. Участие здесь дало серьезный опыт, который пригодится наследующих играх, - заключил Пронкин.

Уже сегодня, 5 августа, нижегородец возвращается в Россию. Церемонию закрытия Олимпиады он сможет увидеть лишь по телевизору. Скорый отъезд напрямую связан с антиковидными мерами, в условиях которых проходит нынешняя Олимпиада в Токио.