Эколог рассказал о причине нашествия богомолов в Нижегородской области

Этот зеленый красавец облюбовал зеркало припаркованного в центре города авто. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области наблюдается небывалое нашествие богомолов. Если раньше этих насекомых можно было встретить лишь в южных регионах – где-нибудь на Кавказе или в Азии – то сейчас они, судя по всему, хорошо себя чувствуют и в средней полосе. В последние несколько дней нижегородцы буквально завалили местные паблики фотографиями богомолов, которых встречают в разных районах области.

Богомолы прилетают на балконы, садятся на людей на улицах. Фото: СОЦСЕТИ

Экзотических насекомых находят на балконах, москитных сетках окон, на огородах, в цехах заводов, на городских улицах – даже на Покровке в центре Нижнего видели богомола: один такой зеленый красавчик облюбовал зеркало припаркованного автомобиля.

Богомола видели даже на Покровке. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказал «Комсомолке» нижегородский эколог Асхат Каюмов, причиной нашествия богомолов этим летом могли стать подходящие погодные условия.

- Богомолы у нас теперь живут. В этом году для них были благоприятные условия из-за жаркой погоды, - говорит специалист.

Экзотических насекомых находят даже в квартирах. Фото: СОЦСЕТИ

По его словам, ничего необычного в появлении богомолов на нижегородской земле нет: они появились в регионе еще десять лет назад.

- Мы сначала думали, это случайный занос, но когда стали поступать сообщения со всей области, стало понятно: этот вид дошел до Нижегородской области. Видимо, с глобальным изменением климата ему стало здесь комфортно. Пройдет еще лет 30, и он будет обычным фоновым видом, как кузнечик, - заключил Асхат Каюмов.

Кстати, для человека богомолы не опасны. Они могут больно укусить, но совершенно не ядовиты и не являются переносчиками инфекций.