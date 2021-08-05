Зал с лучшей акустикой в городе и старинная лепнина: Реставрацию нижегородского хорового колледжа завершат к 1 ноября

Реставрацию нижегородского хорового колледжа завершат к 1 ноября. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

Здание, расположенное на углу площади Минина, знают, пожалуй, все нижегородцы. Сейчас в нем располагается Нижегородский хоровой колледж имени Сивухина, а в прежние времена находилась первая в Нижнем Новгороде гостиница с гордым названием «Россия». Вот только в последние годы этому названию здание мало соответствовало. Обвалившаяся лепнина, покосившиеся полы и обветшавшая лестница делали его не самой красивой достопримечательностью города. Однако в этом году в здании началась масштабная реставрация. На днях специалисты рассказали, какие изменения ожидают историческое здание.

Долго выбирали цвет

Реставрация здания началась с ремонта фасада. Работы начались еще два месяца назад и продолжаются до сих пор.

Фасад не ремонтировался последние лет десять. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Фасад не ремонтировался последние лет десять, поэтому находился в плохом состоянии, - рассказал генеральный директор подрядной организации СМУ-77 Владимир Молоканов. – За два месяца мы полностью отреставрировали фасад: была проведена вычинка и докомпановка кирпичей, отремонтированы лепные элементы, проведены покрасочные работы. Три совещания проводилось только по выбору цвета фасада. Цвет, выбранный в проекте, в реальности выглядел иначе, поэтому пришлось срочно выбирать другой.

Месяц назад строители приступили к внутренним работам. Теперь им предстоит отреставрировать пол, стены и лепные декоративные элементы. Также в здании полностью заменят все инженерные сети, установят систему вентиляции и кондиционирования, оборудуют противопожарную и охранную сигнализацию. Первый этап реставрации должен быть завершен уже к 1 августа.

В здании сохранилась историческая лестница и лепнина. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Реставрация проводится в два этапа, - пояснил Владимир Молоканов. - Первый этап мы делаем к 1 сентября, чтобы дети зашли и начали заниматься. А сложные работы с главным залом мы должны завершить к 1 ноября.

Зал с лучшей акустикой

Наиболее масштабные изменения произойдут в камерном зале, где обучаются студенты. В ходе реставрации уже сняли семь слоев масляной краски и обнаружили изначальный цвет зала – темно-оливковый.

Семь слоев краски сняли в главном зале. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

- Тяжело заниматься музыкой в разрухе, - отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Мы начали в прошлом году с ремонтно-реставрационных работ в общежитии, теперь наша главная задача – привести в порядок камерный зал. После завершения ремонта у нас должен получиться зал с самой лучшей акустикой в городе.

Планируется, что на открытие зала пригласят его знаменитых выпускников. В списке приглашенных и номинант Грэмми Максим Емельянычев. Во время концертов здесь смогут побывать не только студенты, но и все желающие нижегородцы. Так что проведенную реставрацию смогут оценить все.

После реконструкции в этом зале будет лучшая акустика в городе. Фото: Юлия ВАСИЛИШИНА

КСТАТИ

«Дом Обрядчикова» – это объект культурного наследия регионального значения, являвшийся частью комплекса доходных домов купца Деулина. В конце XIX века угловой частью здания владел купец Обрядчиков. По его завещанию дом перешел в собственность города. Здание перестроено в 1896 году по проекту нижегородского архитектора Ершевского в кирпичном стиле. Городская дума сдала здание в аренду под гостиницу «Россия».