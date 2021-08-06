15 общественных пространств открылись после благоустройства в Нижнем Новгороде к 6 августа 2021. ФОТО: https://www.instagram.com/yuriy_shalabaev/
15 общественных пространств открылись после благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" 2021 года в Нижнем Новгороде к сегодняшнему дню, 6 августа. Этими данными поделился в своём Instagram мэр города Юрий Шалабаев, снабдив публикации самым интересным – фотографиями из серии "до/после" каждого обновлённого участка.
Кроме того, глава города подробно рассказал о деталях благоустройства 15 новых нижегородских скверов. Мы покажем пять из них, преображение которых, как нам кажется, стало самым значительным.
1. Сквер по улице Куйбышева вдоль домов № 1,3,5 (Московский район):
ФОТО: https://www.instagram.com/yuriy_shalabaev/
Среди выполненных работ – вырубка аварийных деревьев, укладка покрытия дорожек, газонов, ремонт наружного освещения, высадка новых деревьев и кустарников, установка качелей, лавочек, урн, обустройство цветников, а в дополнение – на территории общественного пространства установили площадку для развития физических навыков с баскетбольным щитом.
2. Сквер Славы 2 очереди (Автозаводский район):
ФОТО: https://www.instagram.com/yuriy_shalabaev/
Аналогичное благоустройство провели в автозаводском сквере, плюсом к которому установили световые инсталляции и памп-трек.
3. Сквер на переулке Трамвайный, напротив домов № 21-23 (Ленинский район):
ФОТО: https://www.instagram.com/yuriy_shalabaev/
В этом сквере провели все те же самые работы, а также возвели детскую площадку для развития физических навыков и детскую игровую площадку.
4. Сквер на проспекте Гагарина (Советский район):
ФОТО: https://www.instagram.com/yuriy_shalabaev/
Новое общественное пространство тоже может похвастаться площадкой для развития физических навыков, урнами, лавочками, налаженным освещением и прочими благами.
5. Сквер по улице Бекетова, дом № 38, за развлекательным комплексом "Победа" (Советский район):
ФОТО: https://www.instagram.com/yuriy_shalabaev/
Помимо перечисленных выше улучшений каждой территории, сквер обзавёлся площадкой для выгула собак и зоной для игры в шахматы. И, конечно, лавочками, урнами, наружным освещением и всем остальным.
В оставшейся десятке готовых благоустроенных пространств:
- Сквер имени Луначарского на улице Трамвайная, у дома № 11А (Ленинский район);
- Сквер по улице Премудрова у ДК "Красная Этна" (Ленинский район);
- Сквер "Выставка цветов" по улице Просвещенская (Московский район);
- Сквер по улице Яблоневая (Нижегородский район);
- Улица Пятигорская, дом № 4Б (Трудовая слава) (Приокский район);
- Сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова (Советский район);
- Сквер по проспекту Гагарина;
- Сквер "Сосны" по проспекту 70 лет Октября, между домами № 8А,26,28 по улице Героев Космоса (Сормовский район);
- Территория вдоль домов № 2,4,6,7,9 по улице Болотникова (Канавинский район);
- Сквер имени М. Горького (Нижегородский район).
Работы, проделанные на этих территориях, ничем не уступают по своему объёму. Фотографии в аккаунте Юрия Шалабаева чётко это демонстрируют.
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