«В лесу бы она не выжила»: Добрые ручки для раненой косули нашли нижегородские лесники

Добрые ручки для раненой косули нашли нижегородские лесники. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Отправившись на очередной обход территории, нижегородские лесники обнаружили необычную находку – прямо в лесу лежала раненая косуля. К счастью, специалисты не бросили ее, а повезли к ветеринарам.

- В районной ветеринарной клинике ей сделали операцию, - рассказали в региональном Минлесхозе. – Косуля еще совсем молоденькая – ей еще и года нет. После операции ее сразу передали специалистам Минлесхоза, а те отвезли животное к месту дальнейшей реабилитации.

Трогательная история произошла в Воротынском районе . Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Добрые ручки для раненой косули нашлись быстро – ее взял племенной завод «Серая лошадь». Теперь кроха будет жить в Воскресенском районе.

- В лесу бы она попросту не выжила, - рассказывают специалисты. – Поэтому мы решили изъять ее из дикой природы и отдать в заботливые ручки.

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