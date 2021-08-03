Миссия невыполнима: Успеют ли завершить благоустройство к 800-летию Нижнего Новгорода

Масштабы благоустройства в Нижнем Новгороде поражают воображение. Фото: Василий КРОТОВ

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к празднованию 800-летия. Город уже достаточно сильно преобразился, но видно, что впереди еще много работы. 1 августа была открыта Чкаловская лестница, подходит к концу ремонт Большой Покровской и площади Горького. Однако все еще ведутся работы в кремле, на Стрелке, около Ярмарки, на набережной Федоровского, в Александровском саду, на набережной Гребного канала.

Нижегородцы беспокоятся: до главного события остается чуть больше двух недель, а ряд знаковых для города пространств больше напоминают руины и строительные площадки, где работам не видно ни конца ни края. И вроде бы местные жители готовы потерпеть, добираясь на работу козьими тропами, а вот перед туристами - неудобно. И сейчас Нижний Новгород напоминает суетливую хозяйку, к которой внезапно нагрянули гости, а в квартире не убрано…

Так территория кремля выглядела за месяц до праздника по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Фото: Василий КРОТОВ

Не застали

Безусловно, в год 800-летия туристы проявляют повышенный интерес к Нижнему Новгороду. Однако практически все достопримечательности, ради которых обычно едут в Нижний, в этом сезоне оказались закрыты на реконструкцию. В результате гости города уезжают в смешанных, а то и расстроенных чувствах, так толком и не посмотрев исторические места в городе. Турфирмы не перестают извиняться и оправдываться перед туристами.

Так выглядела Покровка на стадии завершения основных работ. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Бывает, приходится пылать щеками от стыда за городские власти, объясняя дорогу, а то и провожая мечущихся, испуганных, иногда откровенно рассерженных и расстроенных туристов. Вижу, как пропадает под бульдозерами «старый город». И, проходя мимо очередной группы туристов, невольно слышу извинения экскурсоводов: мол, тут стоял дом купца такого-то или вдовы такой-то, великолепный образец того-то и того-то... Был... «Жаль, что вы не застали...», – поделилась своими наблюдениями нижегородка Валентина Антонова, которая работает в самом центре города на Большой Покровской.

«Надоело оправдываться перед туристами!»

По словам частного экскурсовода Татьяны Нечаевой, самый частый формат отдыха в Нижнем Новгороде сейчас – приехать в субботу и уехать в воскресенье.

Практически вся территория кремля превратилась в строительную площадку. Фото: Василий КРОТОВ

- Вы видели этих людей, запертых от площади Минина? А мы, гиды-экскурсоводы, видим. Тех туристов, которые потратили немалые деньги на билеты и гостиницы в самом центре, и не понимающих, куда и как им выбраться от закрытого кремля. И они не всегда молоды и здоровы, и у них могут быть малолетние дети: марш-бросок по всей Покровке до транспорта или спуск по трамвайным путям и по нашим крутым переулкам не для них. Это мы знаем все тропы и тайные проходы, а им что делать? Вы видели людей с чемоданами и рюкзаками, мокрых от жары и с ужасом в глазах, мечущихся в районе площади Минина и пытающихся понять, как им попасть на теплоход? Вы понимаете, что все эти люди будут говорить про город и какие советы будут давать друзьям и знакомым, а также незнакомым? – написала в «Фейсбуке» Татьяна Нечаева, обращаясь к представителям городской и региональной власти.

Благоустройство еще ведется, а вот часовню в кремле открыли еще 12 июня. Фото: Василий КРОТОВ

- Хоть бы сделали все скорее, так надоело оправдываться перед туристами! – с тоской говорит ее коллега Татьяна Александрушкина.

«На Нижневолжской толкается весь город»

Этим летом в городе и впрямь для прогулок осталась, по сути, только Нижневолжская набережная и улица Рождественская, где по выходным собирается, кажется, весь город.

- И теперь на этом кусочке набережной толкается весь город: кто с магнитолами, кто с кальянами, кто в кринолине, - отмечает экскурсовод Ольга Ленко.

На набережной напротив Речного вокзала тоже развернулась стройка: здесь возводят сцену к главному шоу. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Генеральный директор турфирмы «Роза ветров» Мария Свиридова уверена, что показывать гостям Нижний Новгород в стадии активного ремонта – не самая лучшая идея. Туристический сезон в этом году выдался особенно тяжелым.

- Люди приезжают, а все кругом закрыто, нигде не пройти. Самая главная достопримечательность Нижнего Новгорода – кремль – закрыт. Покровка перекопана. Мы уже стараемся особо не давать рекламы и предупреждаем заранее, что у нас такая ситуация, чтобы люди не испытывали разочарования. Конечно, нужно было тогда в этом году готовить и благоустраивать город, а уже на следующий год делать праздник и приглашать туристов, - считает Мария Свиридова.

Перед зданием правительства Нижегородской области. Фото: Василий КРОТОВ

Есть объяснение!

О том, почему в Нижнем Новгороде так поздно начали благоустройство к 800-летию, спрашивают у властей и обычные горожане – с приближением праздника все больше таких вопросов поступают губернатору в инстаграме.

- Объясните мне, пожалуйста! Почему город к 8000летию начали готовить в марте 2021? Весь город на все лето превратили в стройку, туристам негде было все лето гулять, жителям ни погулять, ни перемещаться по городу невозможно…. Последний месяц лета - везде развороченные дорожки, заборы… - обратился к главе региона один из подписчиков.

Кипит работа около ТЮЗа. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В ответ Глеб Никитин подробно объяснил сложившуюся ситуацию и заверил, что по большинству объектов работы находятся на завершающей стадии.

- Я был на всех объектах неоднократно, и сегодня выезжал. Готовность на большинстве объектов 90%. Мы на финишной прямой. Скоро откроем и будем пользоваться ими долгие годы, - написал губернатор.

Он также пояснил, что для финансирования масштабного благоустройства города к 800-летию удалось привлечь из разных источников более 23 миллиардов рублей.

- До момента, когда я начал работать, бюджет на 800-летие был меньше миллиарда. Сейчас бюджет, включая глобальную стройку, о которой вы говорите, больше 23 миллиардов, заметная часть — внебюджет. Я лично показывал презентации всем, кто мог выступить с дополнительной поддержкой для Нижнего Новгорода. Это крупные компании, и список их очень длинный, большое им спасибо, - написал Глеб Никитин.

Строительные работы перед зданием администрации Нижнего Новгорода. Фото: Василий КРОТОВ

«Это не ремонт в квартире»

Губернатор также отметил, что сам технологический процесс, результатом которого является благоустройство общественных пространств, очень непрост.

- Это и подготовка проектно-сметной документации, и совмещение работ разных подрядчиков: тех, кто непосредственно строит, ресурсников, тех, кто подводит коммуникации и так далее. Это не ремонт в квартире. Но тем не менее, мы в сжатые сроки делаем серьезные работы. Общая площадь благоустройства — 300га, из которых 210 — по программе «800». Таких объемов не было в новейшей истории региона, - пояснил Глеб Никитин, подчеркнув, что на первом месте стоит качество выполняемых работ.

В районах ситуация еще более тревожная: так выглядит тротуар около парка им. 1 Мая. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Что ж, до праздника остается совсем немного времени. Остается надеяться на лучшее: что все работы действительно будут выполнены в срок и, что немаловажно, выполнены качественно. Напомним, главное событие юбилейного года – гала-шоу в постановке Ильи Авербуха – состоится 21 августа. Оно начнется в 20:21 на водной сцене около Речного вокзала и завершится грандиозным салютом над акваторией Оки и Волги.