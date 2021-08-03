Судно «Метеор» нового поколения спустили на воду в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Алексеева в Нижегородской области спустило на воду головное судно модели «Метеор 120Р» во вторник, 3 августа. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В торжественной церемонии приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и Сергей Морозов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, председатель совета директоров –генеральный конструктор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Георгий Анцев, генеральный директор конструкторского бюро Сергей Итальянцев, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

Судно «Метеор» нового поколения спустили на воду в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

- Новые суда дают возможность запускать новые маршруты, повышать транспортную доступность населенных пунктов в регионах. При создании «Метеора» были учтены все пожелания пассажиров и эксплуатантов подобного рода судов. Получилось современное, безопасное и комфортабельное для пассажиров и экипажа судно, - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Как отметил губернатор Нижегородской области, для Нижегородской области спуск на воду нового судна «Метеор 120Р» - это знаковым событием.

- Именно в нашем регионе были разработаны суда, ставшие легендой всей страны и прославившие имя конструктора Ростислава Алексеева. Раньше мы могли только мечтать о возобновлении серийного выпуска судов на подводных крыльях, а сегодня это реальность: спущено на воду уже 11 «Валдаев», они курсируют в трех регионах России, в том числе в Нижегородской области открыта навигация по шести направлениям. Уже есть планы дальнейшего развития направления судов на подводных крыльях, - подчеркнул Глеб Никитин.

Теперь новый "Метеор" передадут Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Заместитель губернатора Андрей Саносян отметил, что "Валдаи", которые также производятся на предприятии, первыми начали эксплуатировать тоже в ХМАО.

Судно «Метеор» нового поколения спустили на воду в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова объяснила, что необходимость "Метеоров" обусловлена отличительной чертой региона, в котором располагаются "сотни тысяч водных объектов".

- Отличительная черта нашего края - наличие большого количества водоемов, сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь. В нашем регионе есть труднодоступные поселения, в которые сезонно можно добраться водным транспортом. Сегодняшний «Метеор» мы зачисляем на службу югорчанам. Также начали прорабатывать вопрос создания плавучей поликлиники, - подчеркнула Наталья Комарова.

В последние годы гражданское судостроение в Нижегородской области развивается серьезными темпами: в отрасли сейчас около 20 предприятий, на которых трудится примерно 10 тысяч человек. При этом крупные предприятия уже обеспечены заказами вплоть до конца 2022 года