80-летняя бабушка пропала в нижегородской деревне после прогулки с мужем

80-летняя Анна Уварова пропала в деревне Шалдежка 1 августа. Фото: ПСО "Волонтер" Фото: Виктор Гусейнов

Вот уже третий день в Семеновском районе ведутся поиски 80-летней пенсионерки Анны Уваровой. Как сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», бабушка пропала 1 августа в деревне Шалдежка. Она ушла гулять из дома по улице Октябрьской и не вернулась.

- Каждый день пенсионерка гуляла по деревне вместе с мужем, - рассказали «Комсомолке» волонтеры-поисковики. - В день пропажи они также гуляли вместе, однако потом бабушка продолжила прогулку одна .

Когда женщина не вернулась домой, родные забили тревогу. Сначала пытались разыскать родственницу самостоятельно, но эти попытки не увенчались успехом, и они обратились в полицию и к волонтерам. Близкие уверяют, что не знают, где может находиться бабушка.

У разыскиваемой рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седые волосы.

На нее были надеты темно-синяя кофта с молнией – на кофте был крупный принт собаки, зеленые бриджи, тапочки в клеточку и белый платочек.

- Пенсионерка очень медленно ходит из-за перенесенного ранее перелома и нуждается в медицинской помощи, - говорят волонтеры.

Добровольцы просят автовладельцев помочь в поиске пропавшей 80-летней нижегородки. Они обращаются к автомобилистам, которые были в том районе 1-2 августа и проезжали населенные пункты Семенов, Николаевка, Шалдëжка, Шалдëж, Малая Овсянка, а также участки дорог Боковая- Семёнов и Боковая- Безводное.

Записи с видеорегистраторов можно прислать на почту: alfanastay@gmail.com или позвонить на горячую линию ПСО "Волонтер"

Любую информацию о местонахождении Анны Уваровой следует сообщать волонтерам по телефону 8(831) 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.