Авиашоу 2021 в Нижнем Новгороде: программа соревнований, расписание полетов

Соревнования будут проходить на территории Стрелки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соревнования авиаторов «Формула-1» на кубок Валерия Чкалова пройдут в Нижнем Новгороде с 12 по 15 августа, сообщают организаторы.

Оказавшись перед местом слияния Оки и Волги, нижегородцы и гости города увидят соревновательные полеты в поршневом и реактивном классах. Рассказываем, когда и где посмотреть авиашоу 2021 в Нижнем Новгороде.

Участие в авиашоу принимают отечественные самолеты Як-55, СП-55М, Су-26М. Протяженность трассы составит около четырех километров. Сама трасса будет иметь форму замкнутой петли. Зрителям следует ориентироваться на специально установленные надувные пилоны – так обозначены воздушные ворота. Всего таких ворот будет четыре.

Публикуем полное расписание соревновательных дней:

13 августа

13:00-18:00 квалификационные полеты.

14 августа

11:00-13:30 Финал;

13:30-14:30 Выступление пилотажной группы «Стрижи»;

14:30-16:00 Демонстрационные полеты (реактивные и поршневые самолеты);

16:00-17:30 Выступление пилотажной группы «Стрижи»;

20:00-21:00 Закрытие соревнований, церемония награждения.

15 августа

11:00-13:00 Демонстрационные полеты.

Вход на мероприятие свободный. О дополнительных мерах, связанных с эпидемиологической обстановкой, пока не сообщается. Все изменения будут опубликованы на сайте «Нижний 800».

Организаторы особо отмечают, что время вылетов будет напрямую зависеть от работы аэропортов Стригино и Сормово, а также от погоды.