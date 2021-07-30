Газовый вентиль за пять тысяч, массажер - за 13: аферисты дважды за день попытались развести нижегородскую пенсионерку на деньги

Продавцы миостимуляторов гастролируют по всей Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Неприятный и одновременно курьезный случай произошел в Борском районе Нижегородской области – 79-летнюю пенсионерку дважды за день попытались развести на деньги. 27 июля пожилая женщина занималась своими привычными делами, но неожиданно в ее дверь постучали. На пороге стояла миловидная женщина. Она представилась работником министерства здравоохранения, завела беседу и попыталась завоевать доверие хозяйки.

- Сначала долго рассказывала про плохое медицинское обслуживание, что так, конечно, быть не должно, потом предложила аппарат, никаких денег при этом не прося, - рассказала внучка женщины Евгения Белякова (имя и фамилия изменены).

Самой Евгении в ту минуту рядом не было, но, когда она приехала и услышала рассказ – была рада, что бабушка не поддалась на сладкие речи незнакомки. Гостья рассказывала про чудо-прибор «Сибиряк», который вылечит все-все болезни, и предоставляется почти даром. Надо только заплатить каких-то 12970 рублей - сущие копейки, ведь здоровье бесценно. Получив от хозяйки дома уверенный отказ, девушка переменилась в лице и заговорила совсем другим тоном.

- В таких ситуациях они начинают давить, ругаться, что зря потратили время. Некоторые бабушки, наши соседки, поверили и купили прибор. Только потом из акта о получении они узнали, что прибор не является медицинским и возврату не подлежит, - добавила собеседница.

Кстати, этот самый «Сибиряк» можно найти на популярных сайтах по размещению объявлений. Поторопившиеся с покупкой люди теперь пытаются его продать за полторы-три тысячи рублей, чтобы вернуть хотя бы часть потраченных денег.

Дважды в одну воронку

Пенсионерку, которая смогла-таки отвязаться от назойливой аферистки, ждало еще одно испытание. Вечером в дверь позвонил молодой человек с непонятным прибором в руках и представился работником газовой службы. К счастью, на этот раз внучка оказалась дома. Евгения посмотрела на него и сразу поняла – перед ней обманщик. Контракт на обслуживание заключен с другой компанией, а эти просто хотят заработать на доверчивости бабушек.

- Ходят, проверяют, может быть, кому-то кран к газовой трубе нужно поменять за 5 тысяч рублей, - говорит Евгения. - Я его даже на порог квартиры не пустила. Стала говорить, чтобы покинул подъезд, а он одно твердит: «Не мешайте мне работать!».

Фотографии парня-газовщика уже разлетелись по соцсетям. В сети можно найти массу негативных отзывов о работе этой компании, сообщения приходят из разных уголков Нижегородской области.

- Сегодня у меня в квартире без моего ведома и согласия заменили газовый шланг и вентиль. Была на работе, дома находилась 77-летняя мама, которая в квартире не прописана и не является собственником. Развели бабушку на 3900! Деньги с карты мамы они перевели сами при помощи ее телефона, — написала Светлана С. Из Балахны.

«Газовщики» и продавцы чудо-приборов работают по всей Нижегородской области. Они колесят по деревням и селам, находят пенсионерок, у которых даже нет интернета, чтобы прочитать отзывы, и убеждают купить то, что на самом деле не стоит этих денег. Или приобрести услугу по космической цене.

Напомним, ранее "Комсомолка" рассказывала о схеме, по которой продавцы подобных аппаратов выманивают у пенсионеров деньги.