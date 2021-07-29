Главный врач, акушер-гинеколог медицинского центра «Жемчужина» Татьяна Аржанова.
В каждом возрасте женщина хочет сохранить энергию, привлекательность и здоровье на долгие годы. Миссия медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина» – помощь женщинам в исполнении их желаний. Наши ежедневные усилия, знания и опыт направлены на достижение этой цели на протяжении уже почти 10 лет.
Образование
1992 г. – окончила Нижегородский медицинский институт по специальности «лечебное дело»
1995 г. – окончила клиническую ординатуру Нижегородской медицинской академии по специальности «акушерство и гинекология»
2008 г. – окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «Менеджмент организации»
2010 г. – присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Акушерство и гинекология»
2020 г. – повышение квалификации по программе «Ультразвуковая диагностика»
2020 г. - повышение квалификации по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
2020 г. повышение квалификации по программе «Акушерство и гинекологии»
Специализация:
• Акушер-гинеколог
• Ультразвуковая диагностика
• Организация здравоохранения и общественное здоровье
Образование и степень:
врач высшей категории
Член Всероссийской ассоциации акушер-гинекологов.
Стаж 27 лет.
Прием по вопросам:
• Кольпоскопия, заболевания шейки матки, влагалища, вульвы;
• Современные методы контрацепции, в т.ч. мирена (внутриматочная система);
• Медикаментозное прерывание беременности;
• Эндокринология в акушерстве и гинекологии;
• Бесплодный брак, в т. ч. невынашивание беременности;
• Обследование и лечение заболеваний молочной железы;
• Генитальные инфекции;
• Недержание мочи: медикаментозное;
• Диагностика и лечение инфекций, передающихся половым путем (ИППП);
• Лечение заболеваний шейки матки радиоволновым методом;
• Лечение эндометриоза;
• Лечение миомы матки;
• Удаление кондилом наружных половых органов, полипов, кист и тп.
• Программы обследования;
• Подбор контрацепции;
• Терапевтическое лечение при климаксе;
• Ведение беременности;
Преимущества медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина»
• 10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.
• Весь спектр диагностических, лечебных и восстановительных мероприятий одном месте, многое – в день обращения.
• Собственный стационар дневного пребывания повышенной комфортности.
• Поддержка лечащего врача.
• Высокотехнологичный лабораторный комплекс для выполнения всех видов диагностики.
• Забота, внимание, индивидуальный подход и гибкие условия получения помощи для каждой женщины.
Диагностика
Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса и располагает технологиями для проведения всех видов высокоточной аналитической, аппаратной и хирургических диагностики. Результаты анализов могут быть подготовлены в день обращения и переданы пациентке по электронной почте или на руки.
Выполняются:
• кольпоскопия / видеокольпоскопия;
• видеовульвоскопия;
• УЗИ;
• аспирационная (Пайпель) биопсия;
• допплерография;
• цервикоскопия;
• все виды анализов для выявления инфекций;
• цитологические мазки;
• пап-тест для выявления предраковых состояний и рака шейки матки.
Предупредить легче, чем лечить! Не откладывайте визит к гинекологу!
Внимание! Тревожные симптомы!
• Нерегулярные месячные.
• Менструальные кровотечения стали обильными или скудными, появились сгустки, изменился цвет.
• Появились нехарактерные выделения (белесые, желтоватые, коричневые) со специфическим запахом.
• В области половых органов начались зуд и жжение.
• Половые губы набухли и покраснели.
• Внизу живота появились боли и неприятные ощущения.
• Половой контакт стал болезненным.
• При регулярной половой жизни (2-3 раза в неделю в течение 1 года) беременность не наступает.
• Либидо снизилось, появилась сухость влагалища.
• Стали проявляться климактерические расстройства: приливы, повышенная потливость, раздражительность, учащенный пульс, перепады давления.
При появлении такой симптоматики срочно запишитесь на прием к врачу медицинского центра гинекологии и акушерства «Жемчужина»:
Контактная информация:
Телефон:
8 (831) 218 05 19
Адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б
E-mail:
madam.gemchugina@yandex.ru
Режим работы:
будни - с 9:00 до 19:00,
суббота - 9.00 до 12.00