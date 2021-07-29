Медицинский центр «Жемчужина»
Здоровье, пожалуй, самая важная составляющая для благополучия любого человека. В медицинском центре «Жемчужина», расположенном на улице Мирошникова, бережно заботятся о здоровье женщин, будущих матерей. Основное направление деятельности центра – гинекология. Центр оснащен современным оборудованием и располагает собственной лабораторией, где проводятся более тысячи видов исследований, что позволяет максимально оперативно получать результаты анализов. Сотрудники центра – специалисты высокого класса, обладающие немалым опытом. При необходимости предоставляется дневной стационар, где предусмотрено все для комфорта пациентов.
Центр предоставляет услуги по подготовке и ведению беременности, полный спектр хирургического лечения патологий шейки матки, диагностике и лечению метаболического синдрома, менопаузы. Специалисты подберут подходящие именно вам средства контрацепции. Кроме этого можно сделать ЭКГ и УЗИ, а также получить консультации таких специалистов, как кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог, нейрохирург, сосудистый хирург. Врачи центра со всем вниманием и чуткостью подходят к проблеме каждого пациента. Обратившись в медцентр «Жемчужина», вы сможете по достоинству оценить профессионализм специалистов и прекрасный сервис.
Мы заботимся о том, чтобы диагностические и лечебные процедуры были безопасными и эффективными.
Мы принимаем личное участие во всех случаях, когда необходима не только медицинская, но и человеческая помощь в решении Ваших проблем.
О центре
Приоритетными направлениями работы нашей клинике является:
• оказание гинекологических услуг - полный спектр амбулаторной гинекологической помощи:
• подготовка и ведение беременности,
• профилактика и лечение невынашивания беременности, лечение бесплодия;
все виды хирургического лечения патологии шейки матки и наружных половых органов (радиоволновое прижигание, конизация шейки матки, взятие биопсии шейки матки, удаление папиллом, кандилом шейки матки и наружных половых органов),
• кольпоскопия,
• онкоцитология, обследование на ИППП, аспирационная биопсия эндометрия (профилактика рака эндометрия),
• консультации и рекомендации по вопросам современной контрацепции , гормональная контрацепция, постановка и удаление ВМС, в том числе "Мирена",
• диагностика и лечение метаболического синдрома (ожирение), климактерического синдрома, менопаузы.
К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи.
К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи, владеющие всем спектром современных лечебных методик лечения, современная лабораторная база и сертифицированное современное оборудование.
• Лечим все гинекологические заболевания,
• Сохраняем и продлеваем репродуктивное здоровье
• Помогаем женщинам любого возраста
• Обладаем уникальными технологическими возможностями и оборудованием
• Практикуем индивидуальный и гибкий подход
Преимущества медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина»
• 10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.
• Весь спектр диагностических, лечебных и восстановительных мероприятий одном месте, многое – в день обращения.
• Собственный стационар дневного пребывания повышенной комфортности.
• Поддержка лечащего врача.
• Высокотехнологичный лабораторный комплекс для выполнения всех видов диагностики.
• Забота, внимание, индивидуальный подход и гибкие условия получения помощи для каждой женщины.
10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.
Направления и методы лечения
Диагностика
Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса и располагает технологиями для проведения всех видов высокоточной аналитической, аппаратной и хирургических диагностики. Результаты анализов могут быть подготовлены в день обращения и переданы пациентке по электронной почте или на руки. Выполняются:
• кольпоскопия;
• вульвоскопия;
• УЗИ;
• диагностическая лапароскопия;
• аспирационная (Пайпель) биопсия;
• допплерография;
• цервикоскопия;
• все виды анализов для выявления инфекций;
• цитологические мазки;
• пап-тест для выявления предраковых состояний и рака шейки матки.
Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса.
Общая медицина
ведение беременности, гастроэнтерология, гинекология, кардиология, общая терапия, нейрохирургия
Восстановительная медицина
подготовка к беременности
Медосмотры и справки
медицинские справки, санаторно-курортная карта, справка в бассейн
Хирургия
нейрохирургия
Гинекология и акушерство
Гинекология и акушерство являются одним из приоритетных направлений работы нашего медицинского центра
Дневной стационар
Прекрасная возможность получить качественное медицинское обследование и полноценное лечение в дневное время
Гастроэнтерология
Проведем точную диагностику, позволяющую за короткое время установить причину
заболевания и вылечить его
Терапия
Терапевт контролирует лечение, находит связь между разными заболеваниями и корректирует действия узких специалистов
Кардиология
Наши специалисты обеспечивают качественную диагностику и лечение пациентов
с кардиологическими проблемами
УЗИ
Медицинский центр Жемчужина оснащен новейшим оборудованием для ультразвуковой диагностики
ЭКГ
Исследование, которое позволяет поставить диагноз большинству кардиологических больных
Все виды анализов
Более 1000 видов лабораторных исследований: гематологические, биохимические, иммунологические и др.
Ведение беременности
К беременности нужно отнестись очень ответственно, подготовиться к процессу вынашивания ребенка морально и физически
Мы рады помочь Вам!
С заботой о Вашем здоровье
Контакты
Телефон:
8 (831) 218 05 19
Адрес:
г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б
E-mail:
madam.gemchugina@yandex.ru
Режим работы:
будни - с 9:00 до 19:00,
суббота - 9.00 до 12.00