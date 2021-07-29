Медицинский центр «Жемчужина»

Здоровье, пожалуй, самая важная составляющая для благополучия любого человека. В медицинском центре «Жемчужина», расположенном на улице Мирошникова, бережно заботятся о здоровье женщин, будущих матерей. Основное направление деятельности центра – гинекология. Центр оснащен современным оборудованием и располагает собственной лабораторией, где проводятся более тысячи видов исследований, что позволяет максимально оперативно получать результаты анализов. Сотрудники центра – специалисты высокого класса, обладающие немалым опытом. При необходимости предоставляется дневной стационар, где предусмотрено все для комфорта пациентов.

Центр предоставляет услуги по подготовке и ведению беременности, полный спектр хирургического лечения патологий шейки матки, диагностике и лечению метаболического синдрома, менопаузы. Специалисты подберут подходящие именно вам средства контрацепции. Кроме этого можно сделать ЭКГ и УЗИ, а также получить консультации таких специалистов, как кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог, нейрохирург, сосудистый хирург. Врачи центра со всем вниманием и чуткостью подходят к проблеме каждого пациента. Обратившись в медцентр «Жемчужина», вы сможете по достоинству оценить профессионализм специалистов и прекрасный сервис.

Мы заботимся о том, чтобы диагностические и лечебные процедуры были безопасными и эффективными.

Мы принимаем личное участие во всех случаях, когда необходима не только медицинская, но и человеческая помощь в решении Ваших проблем.

О центре

Приоритетными направлениями работы нашей клинике является:

• оказание гинекологических услуг - полный спектр амбулаторной гинекологической помощи:

• подготовка и ведение беременности,

• профилактика и лечение невынашивания беременности, лечение бесплодия;

все виды хирургического лечения патологии шейки матки и наружных половых органов (радиоволновое прижигание, конизация шейки матки, взятие биопсии шейки матки, удаление папиллом, кандилом шейки матки и наружных половых органов),

• кольпоскопия,

• онкоцитология, обследование на ИППП, аспирационная биопсия эндометрия (профилактика рака эндометрия),

• консультации и рекомендации по вопросам современной контрацепции , гормональная контрацепция, постановка и удаление ВМС, в том числе "Мирена",

• диагностика и лечение метаболического синдрома (ожирение), климактерического синдрома, менопаузы.

К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи.

К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи, владеющие всем спектром современных лечебных методик лечения, современная лабораторная база и сертифицированное современное оборудование.

• Лечим все гинекологические заболевания,

• Сохраняем и продлеваем репродуктивное здоровье

• Помогаем женщинам любого возраста

• Обладаем уникальными технологическими возможностями и оборудованием

• Практикуем индивидуальный и гибкий подход

Преимущества медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина»

• 10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.

• Весь спектр диагностических, лечебных и восстановительных мероприятий одном месте, многое – в день обращения.

• Собственный стационар дневного пребывания повышенной комфортности.

• Поддержка лечащего врача.

• Высокотехнологичный лабораторный комплекс для выполнения всех видов диагностики.

• Забота, внимание, индивидуальный подход и гибкие условия получения помощи для каждой женщины.

10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.

Направления и методы лечения

Диагностика

Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса и располагает технологиями для проведения всех видов высокоточной аналитической, аппаратной и хирургических диагностики. Результаты анализов могут быть подготовлены в день обращения и переданы пациентке по электронной почте или на руки. Выполняются:

• кольпоскопия;

• вульвоскопия;

• УЗИ;

• диагностическая лапароскопия;

• аспирационная (Пайпель) биопсия;

• допплерография;

• цервикоскопия;

• все виды анализов для выявления инфекций;

• цитологические мазки;

• пап-тест для выявления предраковых состояний и рака шейки матки.

Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса.

Общая медицина

ведение беременности, гастроэнтерология, гинекология, кардиология, общая терапия, нейрохирургия

Восстановительная медицина

подготовка к беременности

Медосмотры и справки

медицинские справки, санаторно-курортная карта, справка в бассейн

Хирургия

нейрохирургия

Гинекология и акушерство

Гинекология и акушерство являются одним из приоритетных направлений работы нашего медицинского центра

Дневной стационар

Прекрасная возможность получить качественное медицинское обследование и полноценное лечение в дневное время

Гастроэнтерология

Проведем точную диагностику, позволяющую за короткое время установить причину

заболевания и вылечить его

Терапия

Терапевт контролирует лечение, находит связь между разными заболеваниями и корректирует действия узких специалистов

Кардиология

Наши специалисты обеспечивают качественную диагностику и лечение пациентов

с кардиологическими проблемами

УЗИ

Медицинский центр Жемчужина оснащен новейшим оборудованием для ультразвуковой диагностики

ЭКГ

Исследование, которое позволяет поставить диагноз большинству кардиологических больных

Все виды анализов

Более 1000 видов лабораторных исследований: гематологические, биохимические, иммунологические и др.

Ведение беременности

К беременности нужно отнестись очень ответственно, подготовиться к процессу вынашивания ребенка морально и физически

Мы рады помочь Вам!

С заботой о Вашем здоровье

Контакты

Телефон:

8 (831) 218 05 19

Адрес:

г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б

E-mail:

madam.gemchugina@yandex.ru

Сайт https://medgem-nn.ru/

Режим работы:

будни - с 9:00 до 19:00,

суббота - 9.00 до 12.00