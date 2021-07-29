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Новости компаний29 июля 2021 18:57

Медицинский центр «Жемчужина»

В медицинском центре «Жемчужина», расположенном на улице Мирошникова, бережно заботятся о здоровье женщин, будущих матерей.
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Медицинский центр «Жемчужина»

Медицинский центр «Жемчужина»

Здоровье, пожалуй, самая важная составляющая для благополучия любого человека. В медицинском центре «Жемчужина», расположенном на улице Мирошникова, бережно заботятся о здоровье женщин, будущих матерей. Основное направление деятельности центра – гинекология. Центр оснащен современным оборудованием и располагает собственной лабораторией, где проводятся более тысячи видов исследований, что позволяет максимально оперативно получать результаты анализов. Сотрудники центра – специалисты высокого класса, обладающие немалым опытом. При необходимости предоставляется дневной стационар, где предусмотрено все для комфорта пациентов.

Центр предоставляет услуги по подготовке и ведению беременности, полный спектр хирургического лечения патологий шейки матки, диагностике и лечению метаболического синдрома, менопаузы. Специалисты подберут подходящие именно вам средства контрацепции. Кроме этого можно сделать ЭКГ и УЗИ, а также получить консультации таких специалистов, как кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог, нейрохирург, сосудистый хирург. Врачи центра со всем вниманием и чуткостью подходят к проблеме каждого пациента. Обратившись в медцентр «Жемчужина», вы сможете по достоинству оценить профессионализм специалистов и прекрасный сервис.

Мы заботимся о том, чтобы диагностические и лечебные процедуры были безопасными и эффективными.

Мы принимаем личное участие во всех случаях, когда необходима не только медицинская, но и человеческая помощь в решении Ваших проблем.

О центре

Приоритетными направлениями работы нашей клинике является:

• оказание гинекологических услуг - полный спектр амбулаторной гинекологической помощи:

• подготовка и ведение беременности,

• профилактика и лечение невынашивания беременности, лечение бесплодия;

все виды хирургического лечения патологии шейки матки и наружных половых органов (радиоволновое прижигание, конизация шейки матки, взятие биопсии шейки матки, удаление папиллом, кандилом шейки матки и наружных половых органов),

• кольпоскопия,

• онкоцитология, обследование на ИППП, аспирационная биопсия эндометрия (профилактика рака эндометрия),

• консультации и рекомендации по вопросам современной контрацепции , гормональная контрацепция, постановка и удаление ВМС, в том числе "Мирена",

• диагностика и лечение метаболического синдрома (ожирение), климактерического синдрома, менопаузы.

К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи.

К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи.

К вашим услугам в нашем медицинском центре высококвалифицированные врачи, владеющие всем спектром современных лечебных методик лечения, современная лабораторная база и сертифицированное современное оборудование.

• Лечим все гинекологические заболевания,

• Сохраняем и продлеваем репродуктивное здоровье

• Помогаем женщинам любого возраста

• Обладаем уникальными технологическими возможностями и оборудованием

• Практикуем индивидуальный и гибкий подход

Преимущества медицинского центра акушерства и гинекологии «Жемчужина»

• 10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.

• Весь спектр диагностических, лечебных и восстановительных мероприятий одном месте, многое – в день обращения.

• Собственный стационар дневного пребывания повышенной комфортности.

• Поддержка лечащего врача.

• Высокотехнологичный лабораторный комплекс для выполнения всех видов диагностики.

• Забота, внимание, индивидуальный подход и гибкие условия получения помощи для каждой женщины.

10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.

10 лет – безупречной репутации и статус ведущего частного медицинского центра России.

Направления и методы лечения

Диагностика

Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса и располагает технологиями для проведения всех видов высокоточной аналитической, аппаратной и хирургических диагностики. Результаты анализов могут быть подготовлены в день обращения и переданы пациентке по электронной почте или на руки. Выполняются:

• кольпоскопия;

• вульвоскопия;

• УЗИ;

• диагностическая лапароскопия;

• аспирационная (Пайпель) биопсия;

• допплерография;

• цервикоскопия;

• все виды анализов для выявления инфекций;

• цитологические мазки;

• пап-тест для выявления предраковых состояний и рака шейки матки.

Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса.

Лабораторный комплекс медицинского центра «Жемчужина» оснащен оборудованием высокого класса.

Общая медицина

ведение беременности, гастроэнтерология, гинекология, кардиология, общая терапия, нейрохирургия

Восстановительная медицина

подготовка к беременности

Медосмотры и справки

медицинские справки, санаторно-курортная карта, справка в бассейн

Хирургия

нейрохирургия

Гинекология и акушерство

Гинекология и акушерство являются одним из приоритетных направлений работы нашего медицинского центра

Дневной стационар

Прекрасная возможность получить качественное медицинское обследование и полноценное лечение в дневное время

Гастроэнтерология

Проведем точную диагностику, позволяющую за короткое время установить причину

заболевания и вылечить его

Терапия

Терапевт контролирует лечение, находит связь между разными заболеваниями и корректирует действия узких специалистов

Кардиология

Наши специалисты обеспечивают качественную диагностику и лечение пациентов

с кардиологическими проблемами

УЗИ

Медицинский центр Жемчужина оснащен новейшим оборудованием для ультразвуковой диагностики

ЭКГ

Исследование, которое позволяет поставить диагноз большинству кардиологических больных

Все виды анализов

Более 1000 видов лабораторных исследований: гематологические, биохимические, иммунологические и др.

Ведение беременности

К беременности нужно отнестись очень ответственно, подготовиться к процессу вынашивания ребенка морально и физически

Мы рады помочь Вам!

С заботой о Вашем здоровье

Контакты

Телефон:

8 (831) 218 05 19

Адрес:

г. Нижний Новгород, ул. Евгения Мирошникова, д. 3Б

E-mail:

madam.gemchugina@yandex.ru

Сайт https://medgem-nn.ru/

Режим работы:

будни - с 9:00 до 19:00,

суббота - 9.00 до 12.00

БИЗНЕС-ПРЕССКлиника года - 2021 в Нижнем Новгороде